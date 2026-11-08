iPhone 20 Pro может лишиться Action Button спустя четыре поколения после её появления

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| Новость | Смартфоны и телефоны

Apple может объединить две функции управления iPhone в одной кнопке. В моделях Pro следующего поколения отдельную Action Button, по слухам, заменит Camera Control, которая получит дополнительный режим работы при длительном нажатии. Изменения ожидаются во второй половине 2027 года, когда компания будет готовить смартфоны к 20-летию линейки iPhone.

Автор: 85mm. ca Источник: unsplash.com

Согласно сообщению китайского инсайдера Instant Digital в Weibo, обычное нажатие Camera Control по-прежнему будет запускать камеру, а удержание кнопки активирует функцию, назначенную на Action Button. Это позволит сохранить привычные возможности управления, одновременно избавившись от отдельного физического элемента на корпусе. Речь идёт именно о переносе функций, а не об отказе от быстрого доступа к беззвучному режиму и другим командам.

У Action Button есть важная особенность: она появилась в iPhone 15 Pro в 2023 году и заменила традиционный переключатель звонка и беззвучного режима. Пользователь может назначить на неё фонарик, камеру, диктофон, режимы фокусирования или собственные команды. Теперь Apple, если информация подтвердится, фактически откажется от отдельной кнопки, просуществовавшей всего четыре поколения Pro-смартфонов.

Возможное изменение связывают с подготовкой юбилейного поколения iPhone в 2027 году. При этом Apple пока не подтверждала ни новую схему управления, ни название iPhone 20 Pro. Информация основана на сообщении одного инсайдера, поэтому окончательная конструкция смартфонов может отличаться от описанной.

Источник: phonearena

Автор не входит в состав редакции iXBT.com (подробнее »)
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Автор Artur_Novikov Рейтинг +108.40
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