Четыре мотора, 3,5 метра колёсной базы: BYD вышла на территорию Rolls-Royce

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| Новость | Авто и транспорт

Китайская BYD представила под премиальным брендом Yangwang представительский электроседан Altior с необычными задними дверями, которые открываются против хода движения на 90 градусов. Автомобиль получил четырёхмоторную электрическую установку, четырёхместный салон и запас хода более 1000 км по китайскому циклу CLTC.

Автор: Yangwang через Carnewschina Источник: carnewschina.com

Длина машины составляет 5600 мм, ширина — 2030 мм, высота — 1590 мм. Колёсная база достигает 3500 мм. По длине Altior превосходит Rolls-Royce Ghost на 201 мм. Передние двери открываются на 80 градусов, задние — на 90, обеспечивая удобную посадку пассажиров второго ряда.

Автомобиль построен на платформе BYD e⁴ и оснащён четырьмя электромоторами. Среди заявленных возможностей — разворот на месте, движение боком и сохранение устойчивости при скоростном повреждении шины. Пневматическая подвеска DiSus использует камеры для предварительного распознавания неровностей дороги и корректирует работу за миллисекунды.

Модель получила аккумулятор Blade второго поколения и 1000-вольтовую электрическую архитектуру. Производитель заявляет о возможности зарядить батарею с 10 до 70% примерно за пять минут. Запас хода превышает 1000 км по CLTC. В Китае открыли предварительные заказы на специальную версию Shanhe Dingyun Limited Edition за 2,08 млн юаней (около 311,5 тысячи долларов). Сроки начала поставок пока не объявлены.

Источник: carnewschina

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Автор Artur_Novikov Рейтинг +108.40
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