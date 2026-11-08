13 000 лм и 700 метров дальности: Sofirn обновила мощный фонарь IF30

Пост опубликован в блогах iXBT.com, его автор не имеет отношения к редакции iXBT.com
| Новость | Фонари

Компания Sofirn представила обновлённый карманный фонарь IF30 V2, объединивший широкоугольное освещение и дальнобойный свет в одном корпусе. Максимальный световой поток достигает 13 000 лм, а заявленная дальность луча составляет 700 м. Устройство рассчитано не только на повседневное использование, но и на туристические походы, поисковые работы и аварийные ситуации.

Автор: Sofirn Источник: www.sofirnlight.com

В конструкции используются центральный светодиод SFT42R и 12 дополнительных излучателей TN-3535. Они отвечают за разные режимы освещения: основной источник формирует направленный луч мощностью до 2500 лм, а группа дополнительных светодиодов обеспечивает широкий световой поток до 13 000 лм. Переключать режимы и регулировать яркость можно с помощью поворотного переключателя на корпусе.

За автономность отвечает аккумулятор формата 32650 ёмкостью 6500 мА·ч. По данным производителя, в экономичном режиме с включённым направленным светом фонарь способен работать до 119 часов.

Автор: Sofirn Источник: www.sofirnlight.com

Устройство также поддерживает зарядку через USB-C мощностью до 120 Вт и обратную зарядку, позволяя использовать аккумулятор для питания других электронных устройств. Система терморегулирования ATR автоматически снижает яркость при нагреве драйвера до 55 °C, а функция блокировки защищает от случайного включения.

По сравнению с прежней IF30 производитель увеличил заявленный световой поток с 12 000 до 13 000 лм, а дальность освещения — с 685 до 700 м. При этом автономность в экономичном режиме для новой версии указана на уровне 119 часов против 280 часов у предыдущей. Сравнение не вполне равнозначное: для IF30 V2 заявлены 13 лм, а для прежней модели — 10 лм. Размеры корпуса составляют 62,4 x 129 мм. Он изготовлен из алюминиевого сплава AL6061-T6.

Источник: sofirnlight

Автор не входит в состав редакции iXBT.com (подробнее »)
? 0 149 0
Автор Artur_Novikov Рейтинг +108.40
Блог Фонари 417 727 RSS
Не упускай интересное! Подпишись на нас в ВК и Telegram.

0 комментариев

Добавить комментарий

Сейчас на главной

Новости

Публикации

Почему самолет АНТ-2 имел гофрированную обшивку и что такое кольчугалюминий

АНТ-2 — один из первых советских цельнометаллических самолётов, созданный в 1925 году под руководством Андрея Николаевича Туполева. Его облик сразу бросается в глаза из-за характерной...

Thorens PC650: технические особенности и судьба единственной кассетной деки виниловой марки

Коэффициент детонации 0,06% по стандарту WRMS и 0,12% по стандарту DIN инженеры получили за счет двухмоторного механизма с пассиковым приводом тонвала от тахорегулируемого электродвигателя. В...

Твой новый IPhone!? Обзор Poco F9 Pro: тесты и опыт эксплуатации + видеообзоры

Poco F9 Pro — тот случай, когда открываешь коробку и ещё до первого запуска понимаешь: перед тобой уже не тот Poco, который когда-то стоил копейки и просто разрывал рынок...

Почему лампы и экраны мерцают, хотя глаз этого не замечает: ШИМ, герцы и проверка камерой смартфона

Убавьте настольную лампу почти до минимума и наведите на неё камеру смартфона. Нередко на экране телефона по свету поползут тёмные полосы. Глазом их не видно, лампа светит ровно и спокойно. Но...

Три опоры вместо четырёх: как гидропневматика Citroën DS держала кузов без заднего колеса

В октябре 1955 года на Парижском автосалоне французские конструкторы представили седан Citroën DS с гидропневматической подвеской инженера Поля Маже. При снаряженной массе от 1150 до...

✦ ИИ  Почему старые жесткие диски надежнее SSD для резервного копирования

При покупке или самостоятельной сборке нового ПК пользователи уже не ограничиваются одними лишь жесткими дисками (HDD). Несмотря на более низкую цену, HDD уступают SSD по скорости и...