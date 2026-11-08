13 000 лм и 700 метров дальности: Sofirn обновила мощный фонарь IF30

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Компания Sofirn представила обновлённый карманный фонарь IF30 V2, объединивший широкоугольное освещение и дальнобойный свет в одном корпусе. Максимальный световой поток достигает 13 000 лм, а заявленная дальность луча составляет 700 м. Устройство рассчитано не только на повседневное использование, но и на туристические походы, поисковые работы и аварийные ситуации.

В конструкции используются центральный светодиод SFT42R и 12 дополнительных излучателей TN-3535. Они отвечают за разные режимы освещения: основной источник формирует направленный луч мощностью до 2500 лм, а группа дополнительных светодиодов обеспечивает широкий световой поток до 13 000 лм. Переключать режимы и регулировать яркость можно с помощью поворотного переключателя на корпусе.

За автономность отвечает аккумулятор формата 32650 ёмкостью 6500 мА·ч. По данным производителя, в экономичном режиме с включённым направленным светом фонарь способен работать до 119 часов.

Устройство также поддерживает зарядку через USB-C мощностью до 120 Вт и обратную зарядку, позволяя использовать аккумулятор для питания других электронных устройств. Система терморегулирования ATR автоматически снижает яркость при нагреве драйвера до 55 °C, а функция блокировки защищает от случайного включения.

По сравнению с прежней IF30 производитель увеличил заявленный световой поток с 12 000 до 13 000 лм, а дальность освещения — с 685 до 700 м. При этом автономность в экономичном режиме для новой версии указана на уровне 119 часов против 280 часов у предыдущей. Сравнение не вполне равнозначное: для IF30 V2 заявлены 13 лм, а для прежней модели — 10 лм. Размеры корпуса составляют 62,4 x 129 мм. Он изготовлен из алюминиевого сплава AL6061-T6.

Источник: sofirnlight