Названы главные характеристики современного ноутбука при выборе модели

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Объём оперативной памяти 16 гигабайт (ГБ) подходит большинству покупателей ноутбуков. Такой вывод сделало зарубежное издание Compare Empire, которое опубликовало перечень главных параметров устройства. В список входят память, процессор, экран и аккумулятор. Перед покупкой авторы советуют определить, какие задачи будет решать ноутбук.

Для офисной работы и просмотра сайтов мощный игровой компьютер не нужен. Для монтажа видео и других требовательных задач издание рекомендует рассматривать модели с оперативной памятью 32 ГБ. Оперативная память отвечает за одновременную работу запущенных программ, поэтому при несложных задачах достаточно и меньшего объема.

Файлы, по совету специалистов, лучше хранить на SSD-накопителе, то есть твердотельном накопителе, который работает быстрее обычного жесткого диска. Минимальный объем для комфортного хранения, по их данным, составляет 512 ГБ. Накопитель на 256 ГБ подходит для нетребовательных пользователей, но быстро заполняется при большом количестве фотографий и установленных программ.

Среди ключевых компонентов авторы назвали процессор и видеокарту. Видеокарта обрабатывает изображение на экране, и именно от ее возможностей зависит качество игровой графики и скорость рендеринга видео. Людям, которые планируют играть или заниматься монтажом, стоит выбирать более мощные модели с продвинутой видеокартой.

Экран и аккумулятор также входят в число параметров, которые рекомендуется оценивать заранее. Крупный дисплей упрощает работу с несколькими окнами, однако увеличивает габариты и массу ноутбука. Реальное время автономной работы зависит от яркости экрана и нагрузки, поэтому производители обычно указывают заявленные значения, а достоверные данные лучше искать в независимых тестах.

Издание HIGGT ранее предупредило о риске повреждения экрана и клавиатуры при неправильной очистке. Для дисплея не подходят средства для мытья окон, отбеливатели, ацетон и абразивная бытовая химия, которая может оставлять царапины на поверхности.

Итак, перед покупкой современного ноутбука, по данным Compare Empire, стоит в первую очередь проверить объем оперативной памяти и накопителя, а также характеристики процессора, экрана и аккумулятора.

Источник: hi-tech