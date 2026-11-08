Названы главные характеристики современного ноутбука при выборе модели

Пост опубликован в блогах iXBT.com, его автор не имеет отношения к редакции iXBT.com
| Новость | Ноутбуки, планшеты и электронные книги

Объём оперативной памяти 16 гигабайт (ГБ) подходит большинству покупателей ноутбуков. Такой вывод сделало зарубежное издание Compare Empire, которое опубликовало перечень главных параметров устройства. В список входят память, процессор, экран и аккумулятор. Перед покупкой авторы советуют определить, какие задачи будет решать ноутбук.

Для офисной работы и просмотра сайтов мощный игровой компьютер не нужен. Для монтажа видео и других требовательных задач издание рекомендует рассматривать модели с оперативной памятью 32 ГБ. Оперативная память отвечает за одновременную работу запущенных программ, поэтому при несложных задачах достаточно и меньшего объема.

Файлы, по совету специалистов, лучше хранить на SSD-накопителе, то есть твердотельном накопителе, который работает быстрее обычного жесткого диска. Минимальный объем для комфортного хранения, по их данным, составляет 512 ГБ. Накопитель на 256 ГБ подходит для нетребовательных пользователей, но быстро заполняется при большом количестве фотографий и установленных программ.

Автор: magnific Источник: www.magnific.com

Среди ключевых компонентов авторы назвали процессор и видеокарту. Видеокарта обрабатывает изображение на экране, и именно от ее возможностей зависит качество игровой графики и скорость рендеринга видео. Людям, которые планируют играть или заниматься монтажом, стоит выбирать более мощные модели с продвинутой видеокартой.

Экран и аккумулятор также входят в число параметров, которые рекомендуется оценивать заранее. Крупный дисплей упрощает работу с несколькими окнами, однако увеличивает габариты и массу ноутбука. Реальное время автономной работы зависит от яркости экрана и нагрузки, поэтому производители обычно указывают заявленные значения, а достоверные данные лучше искать в независимых тестах.

Автор: magnifiс Источник: www.magnific.com

Издание HIGGT ранее предупредило о риске повреждения экрана и клавиатуры при неправильной очистке. Для дисплея не подходят средства для мытья окон, отбеливатели, ацетон и абразивная бытовая химия, которая может оставлять царапины на поверхности.

Итак, перед покупкой современного ноутбука, по данным Compare Empire, стоит в первую очередь проверить объем оперативной памяти и накопителя, а также характеристики процессора, экрана и аккумулятора.

Источник: hi-tech

Автор не входит в состав редакции iXBT.com (подробнее »)
? 0 326 0
Автор Derbi Рейтинг +8.30
Блог Ноутбуки, планшеты и электронные книги 334 2673 RSS
Не упускай интересное! Подпишись на нас в ВК и Telegram.

0 комментариев

Добавить комментарий

Сейчас на главной

Новости

Публикации

Защита простыми числами: зачем цикады выходят из-под земли с интервалом строго 13 или 17 лет

Личинки периодических цикад рода Magicicada проводят в грунте ровно 13 или 17 лет на глубине от 20 см до 30 см, медленно поглощая ксилемный сок из древесных корней. За долгие годы в полной темноте...

✦ ИИ  Зачем дырка в колпачке ручки? Она может спасти жизнь

Возьмите ручку со своего стола. Скорее всего, это какая-нибудь копеечная классика вроде старого доброго Bic или любой похожей модели. Снимите колпачок и взгляните на его верхушку. Там есть сквозная...

Дети плакали, а я пела: как я проходила собеседование в Китае.

Привет, iXBT! Меня зовут Мария, и я учитель. По образованию я учитель начальных классов и учитель информатики (да, у меня два диплома, и оба пригодились). Но эта история не про то, как я учила...

Способен ли человек собрать жизнь с нуля? Первая в своем роде искусственная клетка уже подчиняется законам Дарвина

Одна из главных задач современной синтетической биологии — создать живую клетку из неживых химических веществ. Ученые идут к этой цели двумя путями.Первый путь заключается в упрощении...

Серебряный муравей-бегунок: мастер выживания в пекле Сахары

Представьте: полдень в Сахаре, поверхность песка раскалена свыше 70° C, воздух над ней дрожит от жары. Ни одна живая тварь не сунется наружу — все хищники и конкуренты спрятались в тень...

Обзор магнитного док-хаба Orico MG7-G2: встроенный NVMe, MagSafe, HDMI 4K@60Hz и сквозной PD на 100 Вт

Orico MG7-G2 — это компактный магнитный док-хаб формата 8-в-1, который совмещает функции расширения портов и позволяет установить внешний M.2 NVMe-накопитель. Ключевая идея...