Samsung улучшит скорость зарядки Galaxy S27 Ultra без увеличения мощности
Samsung может ускорить зарядку Galaxy S27 Ultra без увеличения заявленной мощности. По данным утечки, новый флагман сохранит поддержку 60 Вт, но сможет дольше удерживать высокую мощность в начале цикла.
Инсайдер WalleGalaxy утверждает, что Galaxy S27 Ultra будет поддерживать зарядку на уровне 55-56 Вт в течение более продолжительного времени. Сейчас пиковая мощность достигается ненадолго, после чего контроллер постепенно снижает ток для контроля температуры и защиты аккумулятора.
За счёт изменённой кривой зарядки Galaxy S27 Ultra якобы сможет достичь 100% примерно на 2-3% быстрее Galaxy S26 Ultra. Прирост выглядит небольшим, но он особенно важен на фоне слухов об увеличении ёмкости батареи нового смартфона до 5700 мА·ч.
Для сравнения, Galaxy S26 Ultra официально поддерживает Super Fast Charging 3.0 мощностью до 60 Вт. Samsung заявляет, что смартфон способен восполнить до 75% заряда примерно за 30 минут при использовании совместимого адаптера.
Таким образом, речь идёт не о переходе на более мощный стандарт, а об оптимизации распределения энергии и теплового режима. Galaxy S27 Ultra может быстрее проходить начальную часть зарядки, а затем снижать мощность по мере заполнения аккумулятора.
Samsung пока не раскрыла характеристики Galaxy S27 Ultra и не подтвердила данные утечки. Поэтому ёмкость батареи, фактическая скорость зарядки и итоговое время пополнения аккумулятора могут отличаться от предварительных сведений.
Источник: Teknoburada.Net
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