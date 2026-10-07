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Samsung может ускорить зарядку Galaxy S27 Ultra без увеличения заявленной мощности. По данным утечки, новый флагман сохранит поддержку 60 Вт, но сможет дольше удерживать высокую мощность в начале цикла.

Инсайдер WalleGalaxy утверждает, что Galaxy S27 Ultra будет поддерживать зарядку на уровне 55-56 Вт в течение более продолжительного времени. Сейчас пиковая мощность достигается ненадолго, после чего контроллер постепенно снижает ток для контроля температуры и защиты аккумулятора.

За счёт изменённой кривой зарядки Galaxy S27 Ultra якобы сможет достичь 100% примерно на 2-3% быстрее Galaxy S26 Ultra. Прирост выглядит небольшим, но он особенно важен на фоне слухов об увеличении ёмкости батареи нового смартфона до 5700 мА·ч.

Galaxy S26 Ultra Автор: Samsung Источник: news.samsung.com

Для сравнения, Galaxy S26 Ultra официально поддерживает Super Fast Charging 3.0 мощностью до 60 Вт. Samsung заявляет, что смартфон способен восполнить до 75% заряда примерно за 30 минут при использовании совместимого адаптера.

Таким образом, речь идёт не о переходе на более мощный стандарт, а об оптимизации распределения энергии и теплового режима. Galaxy S27 Ultra может быстрее проходить начальную часть зарядки, а затем снижать мощность по мере заполнения аккумулятора.

Samsung пока не раскрыла характеристики Galaxy S27 Ultra и не подтвердила данные утечки. Поэтому ёмкость батареи, фактическая скорость зарядки и итоговое время пополнения аккумулятора могут отличаться от предварительных сведений.

Источник: Teknoburada.Net