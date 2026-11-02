Samsung нашла новый способ сделать экран Galaxy S27 Ultra особенным

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В смартфонах Galaxy S27 Ultra и Galaxy S27 Pro может появиться усовершенствованная технология Privacy Display, которая скрывает содержимое экрана от посторонних взглядов. Samsung намерена не просто расширить список устройств с этой функцией, но и улучшить её работу по сравнению с Galaxy S26 Ultra.

Технология Privacy Display дебютировала в Galaxy S26 Ultra. Она ограничивает углы обзора OLED-экрана, поэтому человек, смотрящий на смартфон сбоку, не может нормально разглядеть отображаемую информацию. Пользователь может включать защиту для всего дисплея или отдельных элементов, например уведомлений и конфиденциальных данных в приложениях.

По данным SamMobile, улучшенную защиту получат только две старшие модели семейства. Обычные Galaxy S27 и Galaxy S27+ останутся без Privacy Display. При этом Samsung планирует повысить яркость экранов Galaxy S27 Pro и S27 Ultra, чтобы ими было удобнее пользоваться на улице при ярком солнечном свете.

Точные характеристики обновлённой технологии пока не раскрываются. Также не сообщается, насколько изменится яркость дисплеев. Презентация семейства Galaxy S27 ожидается в начале 2027 года. Если сведения подтвердятся, Samsung одновременно улучшит защиту личной информации и сохранит её в качестве отличительного преимущества наиболее дорогих смартфонов линейки.

Источник: phonearena