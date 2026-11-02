Тест земных тканей на Марсе: образцы новых скафандров на Perseverance выдержали местную пыль, но требуют доработки из-за наночастиц

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Анализ образцов ткани скафандров на марсоходе Perseverance показал, что марсианская пыль обладает меньшей абразивностью по сравнению с лунным грунтом, то есть оборудование и скафандры на Красной планете будут изнашиваться и повреждаться медленнее. Однако данная пыль содержит чрезвычайно мелкие и потенциально токсичные частицы. Результаты исследования команды ученых под руководством Скотта ВанБоммеля из Университета Вашингтона в Сент-Луисе опубликованы в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).

Подготовка к пилотируемым миссиям: марсоход Perseverance изучает износ перспективных материалов для скафандров в условиях регулярных марсианских пылевых бурь. Автор: NASA/JPL-Caltech Источник: www.pnas.org

Хотя самому марсоходу защитный костюм не требуется, ученые разместили на калибровочных мишенях его спектрометров PIXL и SHERLOC образцы тканей для будущих скафандров — в том числе тефлон и высокопрочный вектран, чтобы проверить их выносливость в суровом марсианском климате. Площадь каждого кусочка составляет менее 6,5 квадратного сантиметра. Они служат индикаторами для оценки физического ущерба, наносимого вездесущей марсианской пылью оборудованию и экипировке будущих экспедиций.

За 1645 марсианских суток (солов) в кратере Езеро исследуемые ткани сохранили целостность без выраженного механического износа. В ходе лунных экспедиций программы «Аполлон» острый реголит повреждал внешние оболочки скафандров, разрушал герметичные уплотнители и царапал щитки шлемов. На Марсе частицы миллиарды лет переносились ветрами, из-за чего их грани обточились и приобрели скругленную форму.

Однако эксперимент выявил иной фактор риска для экипажей. Рентгеновский спектрометр PIXL впервые выполнил прямые замеры ультрадисперсной пыли на поверхности Марса. Ученые зафиксировали частицы размером от 100 до 300 нанометров, что в 700 раз тоньше волоса. Крупные комки пыли сбиваются при вибрациях во время движения аппарата, но наночастицы устойчиво удерживаются на полимерах за счет трибоэлектрического заряда.

Сравнительный анализ оседания космической пыли на материалах для скафандров. На тепловой карте показано распределение микрочастиц на образцах размером 20x20 мм из вектрана (Vectran(tm), зоны A и B) и тефлона (Teflon(tm), зоны C и D). Концентрация пыли оценивалась по содержанию серы: синий цвет соответствует минимальному загрязнению, а красный — участкам наибольшего скопления реголита. Автор: NASA/JPL-Caltech Источник: www.pnas.org

Соавтор работы Эбигейл Найт отметила, что электростатические свойства марсианской пыли приводят к ее избирательному налипанию на тефлоновый слой. При этом спектрометрия обнаружила в частицах соединения кремния, железа, серы, фосфора и токсичные перхлораты. Зерна диаметром менее 2,5 микрометра классифицируются как респирабельные: они способны преодолевать естественные барьеры дыхательных путей и оседать в легких.

По словам Скотта ВанБоммеля, степень токсичности пыли определяется дозой и длительностью контакта, поэтому астронавтам потребуется подготовка. Собранные данные помогут инженерам NASA определить оптимальные ткани для экипировки, а также спроектировать эффективные системы фильтрации воздуха и наружные шлюзовые отсеки для марсианских баз.

Источник: pnas.org