Околосмертные переживания имеют общие закономерности: ученые выявили связь между формой и цветом видений

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Ученые из Хайфского университета обнаружили, что визуальные образы людей, переживших клиническую смерть или околосмертные переживания, подчиняются геометрическим и цветовым закономерностям.

Долгое время изучение околосмертного опыта опиралось исключительно на устные рассказы пациентов. Традиционные методы опроса не позволяли зафиксировать сложные пространственные детали таких воспоминаний. Нейрофеноменолог Франс Лернер вместе с коллегами применила новый подход, предложив участникам визуализировать свои видения. Результаты работы опубликованы в научном журнале Frontiers in Psychology.

В эксперименте приняли участие 50 человек, у которых был зафиксирован околосмертный опыт. Серия сессий проходила под руководством инструкторов. Участникам предоставили каталог геометрических пиктограмм, с помощью которых они воссоздавали запомнившиеся пространства. Респонденты конструировали форму окружения, указывали свое местоположение, направление движения и выбирали цветовую палитру, соответствовавшую их воспоминаниям на каждом этапе.

Анализ полученных карт показал наличие четырех основных категорий пространств. В первую группу вошли конические формы, включая часто описываемый «туннель». Вторую составили широкие изогнутые пространства, напоминающие арки. Третья категория включала плоские поверхности с плавными изгибами. В четвертую группу выделили замкнутые пространства, окружающие наблюдателя, сопоставимые с внутренней частью сферы или овала.

Индивидуальная схема околосмертных переживаний: участник исследования наглядно зафиксировал траекторию движения своего сознания в пространстве, а также ключевые этапы опыта — эмоциональную встречу с близкими, панорамный пересмотр собственной жизни и видения прошлого и будущего. Автор: Лернер и др. Источник: www.sciencealert.com

Сопоставление форм и цветовых решений выявило корреляцию. Из 28 реконструированных конических пространств 22 оказались ахроматическими — участники описывали их в черно-белых или серых тонах без конкретного оттенка. Противоположная тенденция зафиксирована в широких изогнутых пространствах: из 31 аркообразной структуры 27 воспринимались в цвете. Две другие категории демонстрировали смешанные показатели.

Специалисты отмечают, что выявленные паттерны указывают на наличие системных процессов, протекающих в зрительной коре при критических состояниях. Переход от устного описания к пространственному моделированию зафиксировал единую структуру визуальных образов. Разработанный метод планируется использовать в дальнейших исследованиях для изучения механизмов работы мозга в условиях экстремального физиологического стресса.

Источник: frontiersin.org