В Костроме запустили выпуск новых гильз для двигателей ЯМЗ за 393 миллиона рублей

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| Новость | Авто и транспорт

На предприятии «Костромской завод автокомпонентов» стартовало серийное производство новых деталей для моторов ЯМЗ.

Автор: Пресс-служба Минпромторга России Источник: minpromtorg.gov.ru

Для расширения линий вложили 393 миллиона рублей. Из них 311,8 миллиона выделил Фонд развития промышленности в качестве льготного займа по программе «Автокомпоненты». Средства направили на модернизацию цеха. Завод купил новые обрабатывающие центры и станки с ЧПУ, а также оснастку для полного цикла механообработки.

Предприятие освоило выпуск деталей диаметром от 105 до 140 миллиметров для моторов серий 535, 770 и 855. Общие мощности достигли 1,1 миллиона штук в год. Продукцию будут использовать при сборке грузовиков МАЗ и «Урал», автобусов ЛиАЗ на конвейере «Автодизеля», а также при капремонте. Двигатели серии 855 ставят на карьерные самосвалы.

Источник: Минпромторг России

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