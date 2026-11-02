В Костроме запустили выпуск новых гильз для двигателей ЯМЗ за 393 миллиона рублей
На предприятии «Костромской завод автокомпонентов» стартовало серийное производство новых деталей для моторов ЯМЗ.
Для расширения линий вложили 393 миллиона рублей. Из них 311,8 миллиона выделил Фонд развития промышленности в качестве льготного займа по программе «Автокомпоненты». Средства направили на модернизацию цеха. Завод купил новые обрабатывающие центры и станки с ЧПУ, а также оснастку для полного цикла механообработки.
Предприятие освоило выпуск деталей диаметром от 105 до 140 миллиметров для моторов серий 535, 770 и 855. Общие мощности достигли 1,1 миллиона штук в год. Продукцию будут использовать при сборке грузовиков МАЗ и «Урал», автобусов ЛиАЗ на конвейере «Автодизеля», а также при капремонте. Двигатели серии 855 ставят на карьерные самосвалы.
Источник: Минпромторг России
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