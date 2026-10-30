Samsung может оставить лучший процессор Qualcomm для Galaxy S27 Ultra: три другие модели линейки перейдут на Exynos 2700

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Samsung, похоже, определилась с процессором для европейской версии Galaxy S27 Ultra. В отличие от остальных представителей будущей линейки, старшая модель может получить чип Qualcomm, тогда как остальные флагманы оснастят собственной разработкой компании Exynos 2700.

Вопрос о том, какие процессоры производитель выберет для серии S27, обсуждается уже несколько месяцев. Согласно появлявшимся ранее сообщениям, производитель планирует использовать разные платформы в зависимости от модели. S27, S27+ и S27 Pro должны перейти на Exynos 2700, а наиболее дорогой S27 Ultra получит Snapdragon 8 Elite Gen 6 Extreme.

Теперь эту информацию прокомментировал известный инсайдер Ice Universe. Он сообщил, что пока нет никаких свидетельств подготовки версии S27 Ultra с процессором Exynos 2700 для европейского рынка. Это косвенно подтверждает планы производителя установить в европейский флагман чип Qualcomm. При этом решение для Южной Кореи пока остается неизвестным.

Ранее также появлялись сообщения о высокой производительности Exynos 2700. По предварительным результатам испытаний, собственный процессор Samsung способен превзойти чип от Qualcomm в отдельных тестах. Кроме того, предшественник Exynos 2600 показал хорошие результаты по энергопотреблению.

Таким образом, компания может сохранить разделение между собственными и сторонними процессорами в следующем поколении флагманов. Однако пока речь идет о предварительной информации: окончательная конфигурация S27 станет известна ближе к презентации устройств.

Источник: SamMobile