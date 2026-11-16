Samsung готовит S27 Ultra с неожиданным компромиссом: камера исчезнет, цена вырастет

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Samsung может убрать отдельную камеру с 3-кратным оптическим зумом из Galaxy S27 Ultra, но при этом поднять цену флагмана до $1399. Вместо четырёх модулей смартфон, по предварительным данным, получит три. Покупателям придётся платить больше за устройство с менее сложной системой камер.

О предполагаемом изменении сообщил инсайдер Ice Universe. Он опроверг подлинность макетов Galaxy S27 Ultra с четырьмя объективами и показал другую компоновку блока камер. Отдельный телеобъектив с 3-кратным увеличением может исчезнуть, а основную камеру на 200 Мп и модуль с 5-кратным оптическим зумом Samsung, предположительно, сохранит.

При этом проблема не только в количестве объективов. Galaxy S26 Ultra оснащён отдельными телеобъективами с 3-кратным и 5-кратным увеличением. В новой модели между основной камерой и пятикратным зумом может не остаться отдельного оптического диапазона. Samsung, вероятно, рассчитывает компенсировать его цифровым увеличением с основной матрицы на 200 Мп.

По слухам, Galaxy S27 Ultra оценят от $1399. Для сравнения, Galaxy S26 Ultra стартовал с $1299. Получается необычный компромисс: меньше возможностей оптического зума при более высокой цене. Официальная премьера серии ожидается в начале 2027 года, но Samsung пока не подтвердила ни характеристики камер, ни стоимость смартфона.

Источник: gizchina