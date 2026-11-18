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Samsung начала тестировать программное обеспечение для нового смартфона Galaxy A38 сразу для Европы и США. Появление прошивки на серверах производителя указывает на продвижение разработки, хотя до официального анонса устройство пока не добралось.

На серверах обнаружена сборка A386BXXU0AZK3. Её заметил инсайдер Мохаммед Хатри. На европейский и американский рынки указывают и ранее засветившиеся номера моделей SM-A386B/DS и SM-A386U. Первые упоминания Galaxy A38 в сертификационных базах появились ещё в октябре.

Самое заметное предполагаемое изменение касается аккумулятора. По предварительным данным, его номинальная ёмкость составит около 5882 мА·ч, а рекламная может достигнуть 6000 мА·ч. Для сравнения, Galaxy A37 оснащён батареей на 5000 мА·ч. Прирост составит примерно 20%, что может стать одним из главных отличий нового поколения.

При этом камеры, судя по утечкам, останутся прежними: основная на 50 Мп с оптической стабилизацией, широкоугольная на 8 Мп, макрокамера на 5 Мп и фронтальная на 12 Мп. Процессор, характеристики дисплея, объём памяти и скорость зарядки пока не раскрыты. Samsung не объявляла дату презентации, но Galaxy A38 ожидают весной 2027 года, предположительно вместе с Galaxy A58.

Источник: gizmochina