Samsung готовит изменения в оформлении панели Now Bar, которая показывает уведомления о происходящих на смартфоне действиях. В будущих устройствах Galaxy она может переместиться в верхнюю центральную часть экрана, повторяя одну из главных особенностей Dynamic Island в iPhone. Новый вариант интерфейса уже обнаружили в тестовых сборках программного обеспечения для серии Galaxy S27.

Сейчас Now Bar располагается в левой части строки состояния, рядом с часами. В компании решили изменить ее положение и разместить уведомления вокруг отверстия фронтальной камеры. При этом сама функция останется прежней: пользователи по-прежнему смогут следить за таймерами, работой фонарика и другими активными процессами, не открывая отдельные приложения.

Переработают и управление панелью. В существующей версии One UI для переключения между несколькими активными уведомлениями нужно проводить пальцем вверх или вниз. В тестируемом интерфейсе компания использует горизонтальные жесты: переходить от одного действия к другому можно будет движением пальца влево или вправо.

Еще одно изменение касается анимаций. В настройках Now Bar появилась категория Moment Effects, в которой пока представлены только эффекты для спортивных событий. Они позволяют отображать анимации, связанные с голами и победами любимых команд. Подобные возможности уже появились в бета-версии One UI 9.5. В дальнейшем производитель может добавить и другие варианты оформления, но пока компания их не анонсировала.

Ожидается, что обновленная Now Bar появится вместе с S27, а затем станет доступна владельцам других совместимых устройств в рамках обновления One UI 9.5. Однако разработка еще продолжается, поэтому расположение панели и остальные изменения могут пересмотреть до выхода стабильной версии прошивки.

Источник: SamMobile