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Астрономы обнаружили возможный источник вещества, которое поступает к сверхмассивной чёрной дыре Стрелец А* в центре Млечного Пути. Им оказалась тесная пара массивных звёзд IRS 16SW: потоки газа, выбрасываемые звёздами, могут создавать плотные облака, которые затем направляются к чёрной дыре.

Ключ к разгадке дали три газовых образования — G1, G2 и G2t. Первое обнаружили ещё в 2000-х годах, а G2 идентифицировали в 2012 году. Новые наблюдения показали, что облака движутся по практически одинаковым орбитам. Вероятность того, что три независимых объекта случайно оказались на столь похожих траекториях, крайне мала. Это позволило исследователям связать их происхождение с одной звёздной системой.

Команда под руководством Института внеземной физики Общества Макса Планка изучила инфракрасные данные спектрографов SINFONI и ERIS, оснащённых адаптивной оптикой. По положению облаков и скорости движения водородного газа учёные восстановили их траектории и сопоставили с движением IRS 16SW.

Компьютерное моделирование показало, что звёздные ветры при взаимодействии с окружающей средой создают ударную область, где газ сжимается и формирует плотные сгустки. После отделения они могут двигаться внутрь, к центру галактики.

Масштаб возможного процесса объясняет его значение: по расчётам исследователей, поступления примерно одной массы Земли каждые десять лет достаточно, чтобы поддерживать нынешнюю активность Стрельца А*. Обнаруженная газовая структура G1-2-3 может оказаться одним из источников такого вещества. Пока речь идёт о наиболее убедительной модели происхождения облаков, а не о доказательстве того, что весь выброшенный звёздами газ в итоге поглощается чёрной дырой.

Источник: sciencedaily