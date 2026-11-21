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Планшет Logic Neo X1 Pro получил необычный аксессуар, который решает проблему демонстрации рукописных записей во время онлайн-занятий. Небольшое магнитное зеркало перенаправляет изображение со стола на фронтальную камеру, позволяя показывать тетради, документы и выполненные задания без отдельной камеры.

Новинка стала первым планшетом компании Logic, которая прежде специализировалась на интерактивных дисплеях и корпоративных визуальных системах. Neo X1 Pro оснащён 10,95-дюймовым IPS-экраном с разрешением 1920 x 1200 пикселей и частотой 90 Гц. За работу отвечает восьмиядерный процессор с 8 ГБ оперативной памяти. Встроенные 128 ГБ можно расширить картой microSD объёмом до 1 ТБ.

Планшет получил аккумулятор на 8000 мА·ч с зарядкой мощностью 18 Вт, камеры на 13 и 8 Мп, стереодинамики и поддержку 4G LTE. Также предусмотрены Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3 и GPS. Устройство толщиной 7,89 мм весит 520 г, а версия для образовательных учреждений защищена от пыли и брызг по стандарту IP52.

Logic добавила в комплект защитный чехол с подставкой и магнитное зеркало. Активный стилус и клавиатуру с USB-подключением придётся приобретать отдельно. При этом компания пока не раскрыла модель процессора, цену Neo X1 Pro и дату начала продаж.

Источник: gadgets360