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Компания Jackery представила компактную зарядную станцию Explorer 100D, которую можно брать с собой в поездки и использовать для питания смартфонов, планшетов и ноутбуков. При небольших размерах устройство получило аккумулятор на 96 Вт·ч и поддержку быстрой зарядки мощностью до 140 Вт.

Новинка оснащена двумя разъемами USB-C, каждый из которых способен выдавать до 140 Вт. Еще один порт предназначен для устройств с меньшими требованиями к мощности. Благодаря этому станция позволяет одновременно заряжать несколько гаджетов. Производитель также предусмотрел поддержку современных стандартов быстрой зарядки.

Запаса энергии, по данным производителя, хватает более чем на три полные зарядки флагманского смартфона. В основе устройства лежит литий-железо-фосфатная батарея, рассчитанная минимум на 3000 циклов зарядки с сохранением не менее 80% первоначальной емкости. Компания оценивает срок ее службы в восемь лет при регулярном использовании.

Новинка весит 855 г и имеет корпус размером 11,9 x 8,3 x 8,7 см. Для переноски предусмотрена ручка, а при необходимости можно использовать плечевой ремень. Емкость аккумулятора не превышает 100 Вт·ч, поэтому устройство соответствует распространенному ограничению для перевозки подобных батарей в самолетах. Однако перед поездкой необходимо учитывать требования конкретного перевозчика.

Зарядить станцию можно через USB-C, от автомобильной розетки или солнечной панели мощностью до 100 Вт. При использовании адаптера на 100 Вт восполнение заряда до 80% занимает около 1,6 часа, а полная зарядка — немногим более двух часов.

В Канаде продажи новинки уже начались. Обычная цена составляет 179 канадских долларов, но на официальном сайте производителя модель предлагается за 145 канадских долларов.

Источник: Gizmochina