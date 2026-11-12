Samsung Galaxy S27 Ultra против S24 Ultra — Samsung готовит перемены, которых не ждали от серии

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Издание PhoneArena сравнила ожидаемый Samsung Galaxy S27 Ultra с Galaxy S24 Ultra и выявила масштабные изменения, которые компания может подготовить для следующего поколения флагманов. Новый аппарат приписывают более тонкий корпус, другой дизайн блока камер, увеличенную батарею и новый процессор Qualcomm.

Самое необычное изменение касается фотосистемы. Galaxy S27 Ultra, по предварительным данным, получит три задние камеры вместо четырёх у S24 Ultra. Samsung может отказаться от отдельного 10-Мп телеобъектива с трёхкратным увеличением, зато разрешение сверхширокоугольного модуля вырастет с 12 до 50 Мп. Основная камера сохранит разрешение 200 Мп, но получит новый сенсор ISOCELL HP6 вместо HP2.

Не менее заметной станет разница в автономности. Ёмкость аккумулятора может увеличиться с 5000 до 5700 мА·ч — на 14%. Мощность проводной зарядки вырастет с 45 до 60 Вт, беспроводной — с 15 до 25 Вт. Также ожидается встроенное магнитное кольцо для аксессуаров, которое избавит владельцев от необходимости покупать специальный чехол.

Среди других предполагаемых изменений — переход с 4-нм Snapdragon 8 Gen 3 на 2-нм Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6, экран Dynamic AMOLED 2X диагональю 6,9 дюйма с функцией Privacy Display и более тонкий алюминиевый корпус вместо титанового. При этом Galaxy S24 Ultra остаётся актуальным устройством, а необходимость обновления будет зависеть прежде всего от состояния аккумулятора и требований к камере. Все характеристики S27 Ultra пока предварительные.

Источник: phonearena