Samsung Galaxy S27 Ultra предпочли со Snapdragon, несмотря на успехи Exynos 2700

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| Новость | Смартфоны и телефоны

Большинство участников опроса PhoneArena предпочли процессор Qualcomm Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 для будущего флагмана Samsung Galaxy S27 Ultra. Даже слухи о превосходстве нового Exynos 2700 в производительности не убедили читателей отказаться от Snapdragon.

Автор: Amanz Источник: unsplash.com

В голосовании приняли участие 930 человек. За чип Qualcomm высказались 58,82% респондентов, тогда как Exynos 2700 выбрали 30,97%. Ещё 10,22% считают подходящим вариантом для смартфона флагманский процессор MediaTek Dimensity. Разрыв между Snapdragon и Exynos составил почти 28 процентных пунктов.

При этом выбор Snapdragon связан не только с привычкой к платформе Qualcomm. PhoneArena приводит заявленные показатели нового процессора: прирост производительности CPU на 13%, графической подсистемы GPU — на 44%, энергоэффективности — на 40%. Однако высокая стоимость флагманского чипа вызывает опасения: Galaxy S26 Ultra стартовал с отметки $1399,99, и дальнейшее подорожание следующего поколения может стать серьёзным препятствием для покупателей.

Для Samsung выбор процессора остаётся одним из ключевых вопросов при подготовке Galaxy S27 Ultra. Собственный Exynos 2700 может оказаться конкурентоспособнее предыдущих поколений, но заметная часть аудитории пока отдаёт предпочтение Qualcomm. Презентация семейства Galaxy S27 ожидается в начале 2027 года.

Источник: phonearena

Автор не входит в состав редакции iXBT.com (подробнее »)
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Автор Artur_Novikov Рейтинг +108.40
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