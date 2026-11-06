Samsung Galaxy S27 Ultra может лишиться одной из четырех камер на задней панели

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| Новость | Смартфоны и телефоны

Согласно последним данным, в Galaxy S27 Ultra компания Samsung решила сделать ставку на качество съемки, а не на количество сенсоров, поэтому сократит число объективов на задней панели до трех.

Samsung Galaxy S26 Ultra (на фото) имел четыре тыльные камеры. У его преемника может остаться три
Samsung Galaxy S26 Ultra (на фото) имел четыре тыльные камеры. У его преемника может остаться три
Автор: Samsung Источник: www.samsung.com

Под сокращение попадет телеобъектив с трехкратным оптическим зумом, который традиционно присутствовал в предыдущих поколениях южнокорейского флагмана. Предполагается, что отказ от него позволит инженерам сосредоточиться на совершенствовании оставшихся сенсоров.

В итоге обновленная система камер Galaxy S27 Ultra будет состоять из главного 200-мегапиксельного модуля, 50-мегапиксельного сверхширокоугольного объектива и 50-мегапиксельного телефотомодуля, обеспечивающего пятикратный оптический зум.

Трансформация затронет и внешний вид самого фотомодуля. Вместо отдельных объективов, выступающих прямо из корпуса, смартфон получит двухуровневый блок камер: линзы будут размещены на общем приподнятом пьедестале. Такая ступенчатая конструкция призвана решить давнюю проблему флагманов — телефон станет более устойчивым и будет меньше раскачиваться, когда лежит на плоской поверхности.

Из-за нового дизайна тыльного фотоблока и слегка увеличившихся габаритов корпуса, которые составят 163,76 x 78,25 x 7,97 мм, аксессуары и чехлы от модели S26 Ultra к новинке не подойдут. В остальном же устройство сохранит узнаваемые черты предшественников, включая отсек для стилуса S Pen, но получит важное нововведение в виде встроенной поддержки магнитных аксессуаров. Официальная презентация Samsung Galaxy S27 Ultra ожидается в начале 2027 года, вероятнее всего, в январе или феврале.

Источник: Geeky Gadgets

Автор не входит в состав редакции iXBT.com (подробнее »)
Об авторе
Пишу об электронике с ноября 2001 года. В разное время сотрудничал с разными интернет-изданиями. Из тематик в последнее время отдаю предпочтение смартфонам, аудиотехнике, автомобилям. Впрочем, этими направлениями себя строго не ограничиваю — пишу о том, что интересно самому.
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Автор DMyakin Рейтинг +216.60
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