Samsung A18 получил два разных процессора: Samsung разделила версии смартфона по регионам

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Samsung начала продажи смартфона Galaxy A18 4G в Сингапуре, но местная версия получила процессор MediaTek вместо фирменного чипа Exynos, установленного в европейской модификации. При этом производитель сохранил AMOLED-экран с частотой 90 Гц, аккумулятор на 5000 мА·ч и основную камеру на 50 Мп.

Сингапурская версия оснащена восьмиядерным MediaTek Helio G99+, изготовленным по 6-нм техпроцессу. Европейская модификация использует Exynos 1610 с более тонким 5-нм техпроцессом. По данным сравнительных тестов, Exynos показывает лучшие результаты в однопоточных задачах, тогда как Helio G99+ выигрывает в многопоточной нагрузке. Это означает, что Galaxy A18 под одним названием может заметно различаться по аппаратной платформе в зависимости от региона.

Смартфон получил 6,7-дюймовый экран Super AMOLED с разрешением 2340 x 1080 пикселей и частотой обновления 90 Гц. Объём оперативной памяти LPDDR5 составляет 4 ГБ, накопителя — 128 ГБ. Основная камера объединяет три модуля на 50, 5 и 2 Мп, фронтальная имеет разрешение 13 Мп. Аккумулятор ёмкостью 5000 мА·ч поддерживает зарядку мощностью 25 Вт. Корпус защищён от пыли и водяных брызг по стандарту IP64, экран прикрывает стекло Gorilla Glass 3.

В Сингапуре Galaxy A18 4G оценили в 328 сингапурских долларов. До 8 декабря Samsung предлагает скидку 30 долларов, а при покупке в фирменных магазинах и отдельных розничных сетях дополнительно выдаёт зарядное устройство на 25 Вт. Производитель обещает до шести поколений обновлений операционной системы и шесть лет выпуска обновлений безопасности. Смартфон доступен в голубом, чёрном и серебристом цветах.

Источник: gsmarena