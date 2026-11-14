Samsung запутала планы обновлений: Galaxy S25 уже готовят к переходу на One UI 9.5

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| Новость | Смартфоны и телефоны

Samsung приступила к внутреннему тестированию One UI 9.5 для смартфонов Galaxy S25, хотя обновление One UI 9.0 ещё недавно находилось на этапе распространения. Первые следы новой прошивки обнаружили на серверах производителя. Это означает, что прошлогодние флагманы могут получить следующую версию оболочки раньше, чем можно было ожидать.

Автор: Amanz Источник: unsplash.com

Обнаруженная сборка предназначена для Galaxy S25 Ultra и имеет номер S938BXXUDEZKG. Других подробностей о её содержимом пока нет: неизвестно, какие функции Samsung добавит в новую версию и насколько заметно изменится интерфейс. Сам факт появления тестового файла говорит о начале разработки, но не подтверждает готовность публичной бета-версии.

В утечке также фигурируют ещё две версии прошивки: S938BOXMDEZKG и S348BXXUDEZKG. По их обозначениям можно предположить, что Samsung не планирует менять загрузчик на Galaxy S25 так, как это ожидается для серии Galaxy S26. Ранее сообщалось о возможном переходе новых флагманов на загрузчик версии 6, однако для окончательного вывода пока недостаточно данных.

Публичную бета-версию One UI 9.5 Samsung пока не анонсировала. Если внутренние испытания продолжатся по предполагаемому графику, владельцы Galaxy S25 могут получить возможность опробовать обновление в начале декабря 2026 года. Стабильный релиз ожидается позднее, а точные сроки и список поддерживаемых моделей компания ещё не раскрыла.

Источник: gizchina

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Автор Artur_Novikov Рейтинг +119.40
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