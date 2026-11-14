Onkyo представила усилитель для наушников HA-70 с двумя ЦАП ESS Sabre

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Onkyo представила настольный усилитель для наушников HA-70 с двумя ЦАП ESS Sabre ES9039Q2M и полностью балансным трактом сигнала. Модель выпущена к 80-летию компании. Для каждого канала предусмотрены отдельные ЦАП и усилительные ступени. По словам Onkyo, такая схема улучшает разделение каналов и снижает шум и искажения.

За обработку цифрового сигнала по USB отвечает интерфейс XMOS XU316. Устройство воспроизводит PCM до 768 кГц и DSD256 в режиме DoP. Подключить источник можно через USB-C, оптический или коаксиальный вход, а к остальной аудиосистеме усилитель соединяется выходами RCA и балансным XLR.

Предусмотрено три режима усиления: Ultra Low для внутриканальных мониторов, Low для низкоомных наушников и High для высокоомных моделей до 600 Ом.

Алюминиевый корпус имеет размеры 180 на 141 на 46 мм. Устройство должно появиться весной 2027 года.

Рекомендованная цена в США составит 649,99 доллара.

Источник: Onkyo