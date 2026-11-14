14 000 об/мин и крылья с собственным управлением: Benelli показала необычный мотоцикл

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| Новость | Авто и транспорт

Benelli представила концептуальный мотоцикл Tornado Naked Tre 903 с активной аэродинамикой, которая подстраивается под движения машины. Два выдвижных крыла меняют угол независимо друг от друга, а когда дополнительная прижимная сила не нужна, убираются в корпус. Вместе с ними дебютировал совершенно новый трёхцилиндровый двигатель, способный раскручиваться до 14 000 об/мин.

Автор: Benelli Источник: newatlas.com

Положение крыльев контролирует электроника с шестикоординатным инерциальным блоком. Она учитывает скорость, ускорение, торможение и наклон мотоцикла. В отличие от привычных неподвижных аэродинамических элементов, система Benelli может отдельно управлять правой и левой сторонами. Это позволяет менять распределение прижимной силы в зависимости от манёвра.

В основе концепта лежит новый рядный трёхцилиндровый мотор объёмом около 900 см³. Он весит всего 56 кг и получил короткоходную конструкцию, рассчитанную на высокие обороты. Мощность и крутящий момент производитель пока не раскрыл. Ещё одна необычная разработка — трёхсекционная рама: передняя и задняя части выполнены из алюминия, центральная — из композитного материала. Модули можно менять, адаптируя геометрию и жёсткость шасси под разные модели.

Автор: Benelli Источник: newatlas.com

Оснащение включает вилку Marzocchi, задний амортизатор Öhlins, тормоза Brembo, двусторонний квикшифтер и проскальзывающее сцепление. Выхлоп получил деталь, изготовленную методом 3D-печати, а приборный дисплей встроен непосредственно в верхнюю траверсу. Пока Tornado Naked Tre 903 остаётся концептом: Benelli не объявила ни о серийном производстве, ни о сроках появления мотоцикла у дилеров.

Источник: newatlas

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Автор Artur_Novikov Рейтинг +119.40
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