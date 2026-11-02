Рост цен не помеха: OnePlus Ace 7 Pro продается в три раза успешнее предшественника

Ли Цзе, глава китайского подразделения OnePlus отчитался о продажах линейки Ace 7. По его словам, за первый день компания смогла продать на 225% больше смартфонов, чем в прошлом году во время запуска серии Ace 6. Чтобы исключить манипуляции со статистикой, топ-менеджер учёл в своём сравнении только старшие модели — OnePlus Ace 7 Pro и OnePlus Ace 6, у которой никогда не было собственной Pro-версии. Новый смартфон стоит чуть ли не в два раза больше предыдущего (от $720 против $365), но и свои преимущества у него есть.

К таким Ли Цзе относит две вещи. Первая — 6,78″ LTPO-экран с частотой обновления 185 Гц, который достался новинке прямиком от флагмана OnePlus 16. Вторая — нестандартный набор камер, включающий в себя главный модуль на 200 МП и телевик-перископ с 3,5-кратным зумом. Также к плюсам новинки относят чипсет Snapdragon 8 Elite Gen 5, который не страдает от перегрева, как более свежий 8 Elite Extreme Gen 6. Кроме того, в новом OnePlus Ace 7 Pro предусмотрено активное охлаждение, которое помогает решать проблемы с нагревом.

Источник: MT