Рост цен не помеха: OnePlus Ace 7 Pro продается в три раза успешнее предшественника

Пост опубликован в блогах iXBT.com, его автор не имеет отношения к редакции iXBT.com
| Новость | Смартфоны и телефоны

Ли Цзе, глава китайского подразделения OnePlus отчитался о продажах линейки Ace 7. По его словам, за первый день компания смогла продать на 225% больше смартфонов, чем в прошлом году во время запуска серии Ace 6. Чтобы исключить манипуляции со статистикой, топ-менеджер учёл в своём сравнении только старшие модели — OnePlus Ace 7 Pro и OnePlus Ace 6, у которой никогда не было собственной Pro-версии. Новый смартфон стоит чуть ли не в два раза больше предыдущего (от $720 против $365), но и свои преимущества у него есть.

Автор: OnePlus Источник: www.opposhop.cn

К таким Ли Цзе относит две вещи. Первая — 6,78″ LTPO-экран с частотой обновления 185 Гц, который достался новинке прямиком от флагмана OnePlus 16. Вторая — нестандартный набор камер, включающий в себя главный модуль на 200 МП и телевик-перископ с 3,5-кратным зумом. Также к плюсам новинки относят чипсет Snapdragon 8 Elite Gen 5, который не страдает от перегрева, как более свежий 8 Elite Extreme Gen 6. Кроме того, в новом OnePlus Ace 7 Pro предусмотрено активное охлаждение, которое помогает решать проблемы с нагревом.

Источник: MT

Автор не входит в состав редакции iXBT.com (подробнее »)
Об авторе
Человек, влюблённый в технологии. Простым и понятным языком пишу о смартфонах, планшетах и прочих гаджетах.
По вопросам сотрудничества пишите на почту altmer1997@yandex.ru.
Мой Telegram-канал
Мой YouTube-канал
2efb
? 0 202 0
Автор Mobilkin Рейтинг +849.90
Блог Смартфоны и телефоны 832 11984 RSS
Не упускай интересное! Подпишись на нас в ВК и Telegram.

0 комментариев

Добавить комментарий

Сейчас на главной

Новости

Публикации

Почему проект белорусского электрокара тихо закрыли (и при чём тут Китай)

Несколько лет нам обещали доступный белорусский электромобиль: по выставкам возили концепты Академии наук, а в финале показали электрический кроссовер Belgee EX50. Но громкая история закончилась...

Правда ли, что акулы старше деревьев? Почему в этом известном факте есть подвох на 200 миллионов лет

Утверждение о том, что акулы живут на Земле дольше деревьев, часто встречается в научно-популярных статьях и передачах о природе. История акул действительно насчитывает сотни миллионов лет, и они...

Ровесник Большого взрыва: в центре Млечного Пути нашли звездное скопление возрастом 13,4 миллиарда лет

Один из главных вопросов современной астрофизики — как именно и когда сформировалась наша Галактика, Млечный Путь. Согласно физическим моделям, сборка любой крупной галактики начинается...

Почему водители останавливаются после поворота, хотя основной светофор разрешал проезд, и правильно ли они поступают

На регулируемых перекрёстках нередко складывается ситуация, когда разрешающий сигнал основного светофора позволяет выполнить поворот направо, а сразу после поворота располагается пешеходный...

Почему на советском ЗИЛ-157 водитель специально спускал колёса прямо во время движения

Представьте, что тяжёлый грузовик едет по грунтовой дороге, впереди глубокая грязь или рыхлый снег. Казалось бы, перед таким участком нужно проверить, хорошо ли накачаны колёса. Но...

Сколько весит выдох планеты: метаболизм всех людей на Земле производит 2 миллиарда тонн CO₂ в год

Жизнедеятельность человека непрерывно связана с выработкой углекислого газа. С каждым вдохом в легкие поступает кислород, который разносится кровью по тканям и участвует в расщеплении питательных...