Пост опубликован в блогах iXBT.com, его автор не имеет отношения к редакции iXBT.com

Redmi тестирует новый флагманский смартфон с процессором Snapdragon 8 Elite Gen 6 и необычной для современной гонки мегапикселей камерой: вместо 200-Мп основного модуля производитель рассматривает систему из трёх датчиков по 50 Мп. Выход устройства ожидается в первой половине 2027 года. Информацию об инженерном образце опубликовал известный китайский инсайдер Digital Chat Station.

Основная камера, согласно утечке, получит сенсор оптического формата 1/1,3 дюйма или крупнее. Производитель также испытывает обновлённую сверхширокоугольную камеру. Для телеобъектива пока рассматривают два варианта сенсора — среднего и меньшего размера. Фокусное расстояние изменилось примерно до 3-кратного оптического приближения. Спереди ожидается камера на 32 Мп.

Отказ от 200 Мп в пользу трёх 50-Мп модулей может означать изменение приоритетов Redmi в мобильной фотографии. Вместо максимального разрешения производитель, судя по предварительной конфигурации, делает ставку на крупный основной сенсор и более сбалансированную систему камер. Однако окончательные характеристики телеобъектива пока не определены.

Вычислительную основу смартфона должен составить 2-нм Snapdragon 8 Elite Gen 6. Сам процессор Qualcomm уже представила, но его характеристики не следует смешивать с показателями техпроцесса TSMC N2P. Производитель полупроводников заявляет для N2P прирост производительности примерно на 5% относительно N2, а показатели до 18% прироста скорости и 36% снижения энергопотребления относятся к сравнению с более ранним N3E. Redmi пока не подтвердила название устройства, сроки выхода и стоимость. Все характеристики камеры также остаются предварительными.

Источник: gizmochina