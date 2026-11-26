Японская Mouse Computer представила серию компактных настольных компьютеров Mouse CA на процессорах AMD Ryzen. Линейка включает три конфигурации, причём две из них позволяют установить до 64 ГБ оперативной памяти. Самая производительная версия получила восьмиядерный Ryzen 7 255 и встроенную графику Radeon 780M.

Старшая модель CA-A7A01 оснащается 16 ГБ DDR5-5600 с возможностью расширения до 64 ГБ и SSD объёмом 256 ГБ. Для накопителей предусмотрены два слота PCIe 4.0 x4. Среди других особенностей — интерфейс USB4 с пропускной способностью до 40 Гбит/с и два Ethernet-порта 2,5 Гбит/с. Это заметно отличает её от двух младших версий, ограниченных гигабитной проводной сетью.

Младшая конфигурация построена на четырёхъядерном Ryzen 5 3501U с графикой Radeon Vega 8, 8 ГБ DDR4-2400 и SSD на 128 ГБ. Она поддерживает увеличение объёма памяти до 64 ГБ, но использует более старый стандарт PCIe 3.0 для накопителя. Средняя версия получила шестиядерный Ryzen 5 6600H, графику Radeon 660M, 16 ГБ распаянной LPDDR5-6400 и SSD на 256 ГБ. Увеличить объём оперативной памяти в ней нельзя.

Все три компьютера поддерживают подключение трёх мониторов через HDMI 2.1, DisplayPort 1.4 и USB-C. Корпус размером 130,5 x 130,5 x 49,9 мм весит от 420 до 510 г в зависимости от конфигурации. Предусмотрены Wi-Fi 6 или Wi-Fi 6E, Bluetooth 5, крепление VESA, Windows 11 Home и трёхлетняя гарантия. В Японии цены составляют 99 800, 139 800 и 189 800 иен соответственно. Две старшие версии уже поступили в продажу, а сроки выхода младшей пока не названы. Международный запуск производитель не анонсировал.

Источник: mouse-jp