Команда ZOP INNO представила на Kickstarter смартфон ZOPO KEY 100 с физической QWERTY-клавиатурой. Устройство работает на Android 16, оснащено 4,5-дюймовым сенсорным экраном и поддерживает две SIM-карты в сетях 4G. Клавиатура нужна не только для набора текста: по ней можно проводить пальцем вверх, вниз, влево и вправо, чтобы прокручивать страницы и списки или переходить к предыдущему и следующему элементу, а при необходимости эту функцию отключают в настройках. На боковой грани расположена настраиваемая клавиша: на одно, двойное и долгое нажатие можно назначить разные действия, например запуск Gemini, включение фонарика или скриншот.

Разрешение экрана составляет 720 на 670 пикселей. Смартфон построен на восьмиядерном процессоре MT6789 и получил 8 ГБ оперативной памяти с расширением ещё на 4 ГБ, а также 256 или 512 ГБ встроенной. Аккумулятор рассчитан на 4000 мА·ч, зарядка идёт через USB-C. Размеры устройства составляют 131 на 85,1 на 9,6 мм, масса около 240,8 г.

Основная камера имеет разрешение 48 Мп, фронтальная 13 Мп, в ней предусмотрен режим бьюти. Корпус доступен в чёрном и розово-золотистом цветах. Производитель также отмечает поддержку игр, в которых можно управлять с клавиатуры.

Поставки запланированы на февраль 2027 года. Планируемая розничная цена составит 349 и 399 долларов за версии на 256 и 512 ГБ.

Источник: Kickstarter