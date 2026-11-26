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HONOR готовит к выходу пауэрбанк Life Boost 45W на 20 000 мА·ч со встроенным кабелем. Максимальная выходная мощность составляет 45 Вт, а за 30 минут, по заявлению производителя, он заряжает HONOR Magic8 Pro на 61%. Пауэрбанк поддерживает протоколы PD3.0, PPS и QC3.0 и сам заряжается тоже на 45 Вт. Энергия аккумулятора составляет 74 Вт·ч, и компания указывает, что с ним можно лететь на самолёте. Продажи в Китае начнутся в ближайшие дни.

Встроенный плетёный кабель USB-C с петлёй служит и для зарядки устройств, и для подзарядки самого пауэрбанка. Кроме него, есть порт USB-C и порт USB-A: на кабеле и USB-C доступно до 45 Вт, на USB-A до 20 Вт.

Спереди цифровой экран с уровнем заряда. Есть режимы подзарядки с одновременной отдачей и малого тока, а при подключении к компьютеру можно смотреть данные о батарее и записи об аномальной зарядке.

Размеры корпуса 156,7 на 73 на 21,9 мм, цвета белый и чёрный.

Цена пока не объявлена.

Источник: IT Home