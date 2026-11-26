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Google готовит сразу несколько изменений для приложения Messages: голосовые сообщения получат индикатор воспроизведения, а фотографии и видео будут занимать всю ширину экрана. Обновления также затронут интерфейс записи аудио и расположение элементов управления мультимедиа.

В тестовой версии Google Messages 20261120 01 обнаружили новую карточку голосового сообщения с полосой прогресса. Сейчас приложение показывает только общую продолжительность записи, поэтому пользователь не может определить, сколько аудио уже прослушано. Новый индикатор устранит это ограничение и упростит работу с длинными голосовыми сообщениями.

Изменится и интерфейс записи. Google экспериментирует с возможностью выбирать эффекты Voice Moods непосредственно во время записи, а не после её завершения. В верхней части появится кнопка закрытия, а надпись «Attach» заменят на «Send». Последнее изменение ускорит отправку аудио, но одновременно повысит вероятность случайного нажатия.

Просмотр фотографий и видео тоже станет другим. Вместо компактной карточки с закруглёнными углами появится область на всю ширину дисплея. Панель реакций переместится в отдельный блок внизу и будет показывать три варианта вместо четырёх. При просмотре видео кнопки управления перенесут под изображение, чтобы они не перекрывали содержимое. Также Google меняет значки Nano Banana и ответа на сообщение: вместо них появятся иконка контакта с AI-эффектом и стрелка ответа.

Пока речь идёт об экспериментальных функциях, обнаруженных при анализе тестовой сборки приложения. Google не объявляла сроки их выхода и не подтверждала, что все изменения попадут в стабильную версию Messages. Поэтому считать их готовыми нововведениями пока нельзя.

Источник: phonearena