Принцип минимальных привилегий: эксперт назвал, каким приложениям отключить микрофон

Пост опубликован в блогах iXBT.com, его автор не имеет отношения к редакции iXBT.com
| Новость | Смартфоны и телефоны

Смартфону не нужно записывать разговоры, чтобы показывать владельцу релевантные объявления. Такой вывод сделал эксперт компании KVADRA Павел Ремизов в комментарии изданию Hi-Tech Mail. По его мнению, версия о постоянной работе микрофона для таргетированной рекламы не выдерживает технической проверки.

Ремизов пояснил, что устройство способно фиксировать практически любые сведения о собственной работе. Информацию об окружающей среде оно тоже получает, но набор таких сведений определяется сенсорами, то есть встроенными датчиками.

Часть собранных данных смартфон использует внутри себя для поддержания работы, и они не покидают корпус. Остальное относится к телеметрии, то есть к автоматической отправке сведений во внешние системы.

Автор: magnific Источник: www.magnific.com

Эксперт разделил телеметрию на три группы. К первой относятся аппаратные показатели: координаты GPS (спутниковой системы навигации), перечень соседних сетей Wi-Fi и базовых станций мобильной связи, уровень заряда аккумулятора, сигналы гироскопа и акселерометра. Гироскоп отслеживает поворот корпуса, акселерометр фиксирует ускорение. Поэтому по этим данным легко определить, идет человек пешком или сидит в салоне автомобиля.

Ко второй группе относятся цифровые идентификаторы: уникальный рекламный ID, то есть код, по которому рекламные сервисы узнают конкретное устройство, параметры экрана, версия операционной системы и список установленных программ. Третья группа — поведенческая аналитика. Она показывает, как часто, в какое время и какие приложения открывает владелец.

По словам Ремизова, точность рекламы обеспечивают перекрестная аналитика, то есть сопоставление данных из разных источников, и алгоритмы прогнозирования. Рекламные платформы отмечают, что два устройства находились в одной точке или подключались к одной сети Wi-Fi, объединяют их профили и показывают обоим схожие объявления. Если двое обсуждали корм для собаки, то один из них, вероятно, искал этот товар в интернете до или после разговора. Для такого вывода доступ к микрофону не нужен.

Эксперт отметил, что значительная часть телеметрии в обычных смартфонах передается производителю. Ограничить этот поток можно через проверку разрешений приложений. В Android и операционной системе kvadraOS порядок действий похож: «Настройки», затем «Конфиденциальность» и «Диспетчер разрешений». Названия пунктов в разных прошивках могут отличаться. Доступы сгруппированы по типам: камера, микрофон, геолокация, контакты.

Ключевой принцип проверки, по словам Ремизова, — минимальные привилегии. Приложение должно получать только тот доступ, без которого не работает. Навигатору или сервису доставки геолокация необходима, но для нее лучше выбрать режим «Только при использовании приложения». Если калькулятор, фонарик или простая игра запрашивает микрофон, контакты или точное местоположение, эксперт советует отозвать разрешение или удалить программу.

Таким образом, версия о прослушивании смартфона ради рекламы, по мнению Павла Ремизова, технически несостоятельна. При этом телеметрия и поведенческая аналитика действительно существуют, и контроль разрешений остается доступным инструментом защиты данных.

Источник: hi-tech

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