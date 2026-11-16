BMAX уместила 16-ядерный Intel Core Ultra 9 в корпус размером с ладонь — что пришлось ограничить

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BMAX выпустила мини-ПК B12 Power с 16-ядерным Intel Core Ultra 9 185H. Процессор с частотой до 5,1 ГГц разместили в корпусе размером 126 x 112 x 52 мм. Компьютер весит около 410 г, но получил 24 ГБ оперативной памяти и SSD на 1 ТБ.

В основе системы — мобильный Core Ultra 9 185H с 16 ядрами и 22 потоками. За графику отвечает встроенная Intel Arc, а для задач искусственного интеллекта предусмотрен ускоритель Intel AI Boost. Отдельной видеокарты нет, поэтому возможности компьютера в играх ограничены встроенной графикой.

Охлаждение процессора в корпусе такого размера обеспечивает система с вентилятором и двумя медными тепловыми трубками. При этом компьютер поддерживает три монитора 4K с частотой 60 Гц. Есть HDMI 2.1, DisplayPort 2.1, USB Type-C, Ethernet 2,5 Гбит/с, Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.2.

Но у компактности есть обратная сторона: 24 ГБ оперативной памяти LPDDR5 распаяны на плате, поэтому увеличить объём после покупки нельзя. Расширить хранилище проще: помимо SSD на 1 ТБ предусмотрено место для 2,5-дюймового SATA-накопителя. BMAX оценила B12 Power в 999,99 доллара, а стартовая цена со скидкой составляет 799,99 доллара.

Источник: gizmochina