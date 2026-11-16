CRKT превратила складной нож в топор: Provoke X раскрывается одним движением кисти

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| Новость | Инструменты и запчасти

Американская CRKT перенесла необычный механизм складных ножей в конструкцию топора. Новая модель Provoke X раскрывается движением кисти и фиксируется без привычного поворотного шарнира. Для этого разработчики использовали систему Kinematic, которую раньше применяли в семействе ножей Provoke.

Автор: CRKT Источник: www.crkt.com

В сложенном состоянии рабочая часть убирается в рукоятку. При раскрытии механизм переводит её в рабочее положение, а замок Deadbolt удерживает конструкцию. Дополнительный предохранитель автоматически защищает от случайного раскрытия. Его можно снять любой рукой.

Топор изготовлен из стали SUJ2 с покрытием из нитрида титана. Рукоятка выполнена из нержавеющей стали с накладками из стеклонаполненного полимера. При общей длине 220,68 мм инструмент весит 374,21 г. Длина рабочей части составляет 46,79 мм, толщина — 3,12 мм.

Конструкцию разработал Джо Касвелл. Самое интересное в Provoke X — не размеры и масса, а перенос кинематической системы в совершенно другой тип инструмента. CRKT попыталась решить задачу компактного хранения топора без традиционной складной схемы.

Источник: crkt

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Автор Artur_Novikov Рейтинг +113.40
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