Фонарик Xiaomi Mijia на 1000 люмен получил песочно-золотистую расцветку

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Xiaomi расширила палитру Mijia Multifunctional Portable Flashlight: к тёмной версии добавился песочно-золотистый цвет. Характеристики остались прежними. Основной светодиод даёт до 1000 люменов, а по данным компании, дальность освещения превышает 150 м. Яркость переключается на три ступени: 1000, 350 и 50 люменов, что рассчитано на уличное, комнатное и ночное освещение. Встроенный литий-ионный аккумулятор на 3100 мА·ч, по заявлению производителя, обеспечивает до 30 часов работы.

Автор: Xiaomi Источник: www.ithome.com

Кроме обычного фонаря предусмотрены режимы подсветки, свечи и аварийного освещения. Корпус защищён по стандарту IP65, на нём две кнопки.

Диаметр фонарика около 3 см, длина 13 см, вес около 125 г. Полная зарядка занимает примерно три часа.

В Китае за расцветку просят 99 юаней (~$14).

Источник: IT Home

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Пишу о том, что меняет нашу жизнь: технологии, научные открытия, освоение космоса и просто мысли обо всем этом.
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