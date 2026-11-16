Лампы в предусилителе, MOSFET в усилителе: VinnieRossi расширила серию CANTA

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Компания VinnieRossi анонсировала предусилитель и стереоусилитель мощности CANTA. Они пополнили серию, где уже есть фонокорректор и интегральный усилитель, и позволяют собрать систему из раздельных компонентов. В предусилителе линейный каскад работает в классе A и построен по схеме dual-mono: на каждый канал приходится по одной половине лампы Tung-Sol 6SN7. Усилитель мощности, по данным производителя, отдаёт 125 Вт на канал при нагрузке 8 Ом и 250 Вт при 4 Ом.

Громкость в предусилителе регулируется резисторной лестницей на 100 ступеней. Входов четыре: две пары балансных XLR и две пары RCA. Для каждого можно выбрать усиление 0, 6 или 12 дБ и настроить баланс, а настройки запоминаются отдельно. Питание импульсное, с активной коррекцией коэффициента мощности и стабилизированными выходами Belleson. Есть режим обхода для AV-процессора, ЖК-дисплей и ИК-пульт из цельного алюминия.

В усилителе мощности на каждом канале стоят две пары подобранных латеральных MOSFET, и он, по данным компании, устойчив к нагрузке до 2 Ом. Вместо трансформатора используется импульсный блок питания с активной коррекцией коэффициента мощности и пиковой мощностью 1200 Вт. Вход балансный XLR, а триггерный вход включает усилитель вместе с предусилителем.

Корпуса сделаны из цельного алюминия 6061, прошли механическую обработку, обработку микрошариками и анодирование. Предусилитель весит 10 кг, усилитель мощности 10,5 кг, гарантия на обе модели 10 лет.

Цена и сроки поставок пока не объявлены.

Источник: HiFi PiG