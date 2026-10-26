Пользователи новых складных iPhone Duo сообщают о трещинах на дисплеях

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| Новость | Смартфоны и телефоны

Спустя всего несколько часов после официального начала продаж iPhone Duo пользователи столкнулись с проблемами складных дисплеев. В ходе испытаний на прочность, проведенных автором канала JerryRigEverything, первый складной смартфон Apple также продемонстрировал уязвимость экрана.

Автор: Apple Источник: www.apple.com

У первого складного устройства Apple возникли неполадки с гибкими экранами. Как сообщают пользователи на Reddit, в социальных сетях и на технологических форумах — всего через несколько часов после запуска iPhone Duo 23 октября 2026 года — у целого ряда устройств треснули дисплеи.

Судя по всему, в большинстве случаев проблемы возникали из-за шарнирного механизма, что приводило к появлению трещин на дисплее — это подтверждается фотографиями, которыми делятся пользователи.

Автор: Play4Index Источник: x.com

Один из пользователей iPhone Duo в Австралии сообщил, что дисплей его устройства треснул всего через шесть часов использования. К этому моменту устройство открывали и закрывали менее 20 раз. Сообщается также, что перед тем, как дисплей треснул, был слышен отчетливый хруст.

Разумеется, со стороны трудно оценить, насколько распространена эта проблема. Кроме того, некоторые из описанных неполадок могли быть вызваны самими пользователями. Как отмечает портал MacRumors, в ходе испытаний на складывание, проводившихся перед выпуском iPhone Duo, подобных проблем зафиксировано не было.

В ходе «теста на прочность», проведенного YouTube-каналом JerryRigEverything, у дисплея складного устройства от Apple обнаружились серьезные уязвимости. Так, iPhone Duo не прошел стандартный тест на изгиб, который проводил ведущий Зак Нельсон: внутренний дисплей треснул.

Кроме того, несмотря на сертификацию по стандарту IP68, устройство, по-видимому, плохо справляется с воздействием пыли и песка. Частицы скапливаются в складном механизме, из-за чего устройство перестает плотно закрываться.

В целом, по мнению Нельсона, iPhone Duo выглядит менее выигрышно по сравнению с конкурентами от Samsung. Например, в тесте на изгиб модель Samsung Z Fold 8 показала себя значительно более прочной. Однако стоит отметить, что в своих тестах Нельсон обращается со смартфонами более грубо, чем это делали бы обычные пользователи.

Источник: JerryRigEverything

Автор не входит в состав редакции iXBT.com (подробнее »)
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Автор avia_news Рейтинг 0.00
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