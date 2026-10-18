POCO X8s прошёл сертификацию: ожидаются Snapdragon 7 Gen 4 и 12 ГБ ОЗУ

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| Новость | Смартфоны и телефоны

Смартфон POCO X8s приблизился к международному запуску: устройство с номером модели 2609CPC5FG прошло очередную сертификацию. По предварительным данным, новинка получит процессор Snapdragon 7 Gen 4 и 12 ГБ оперативной памяти, что сделает её более производительной альтернативой обычному POCO X8.

Автор: Xiaomi Источник: heyupnow.com

Устройство прошло регистрацию в нескольких базах, включая сингапурскую IMDA и европейские системы EEC и IECEE. Документы подтверждают подготовку смартфона к выходу на международные рынки, но не раскрывают полный перечень характеристик. Среди указанных возможностей связи — 5G, Wi-Fi, Bluetooth и NFC.

Ожидаемый Snapdragon 7 Gen 4 станет заметным отличием от базового POCO X8, которому приписывают процессор Snapdragon 6s Gen 4. По предварительным сведениям, X8s также получит 12 ГБ оперативной памяти и Android 16. Если эти данные подтвердятся, смартфон сможет занять промежуточное положение между младшей моделью серии и устройствами POCO X8 Pro.

В тайской базе NBTC смартфон впервые получил подтверждение коммерческого названия POCO X8s. Ранее сертификационные записи указывали преимущественно на модельный номер, поэтому новая регистрация помогает установить, под каким именем устройство выйдет на рынок. Предполагается, что китайская версия будет продаваться под маркой Redmi.

Ожидается, что основная камера получит разрешение 50 Мп. При этом производитель пока не раскрыл диагональ и параметры экрана, ёмкость аккумулятора, мощность зарядки и стоимость смартфона. Дата презентации также не объявлена.

Источник: gizmochina

Автор не входит в состав редакции iXBT.com (подробнее »)
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Автор Artur_Novikov Рейтинг +109.40
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