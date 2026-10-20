Компания Xiaomi представила смартфон среднего класса Poco X8s. Новинка выделяется своими компактными габаритами, чего ранее не предлагал ни один смартфон от бренда Poco. Корпус модели получил металлическую рамку и защиту от воды по сертификату IP68. Что касается размеров, то упоминаются ширина 71,8 мм, толщина 8 мм и масса 187 грамм. Похожими габаритами обладает прошлогодний флагман Xiaomi 17, так что не исключено, что новинка окажется его упрощенной версией.

Спереди установлен 6,35″ OLED-экран с разрешением 1.5K, поддержкой LTPO (1-120 Гц) и пиковой яркостью 3500 нит. Основой модели стал процессор-середняк Snapdragon 7 Gen 4, дополненный 8/256 или 12/512 ГБ памяти. Задняя камера включает в себя три модуля: главный Light Fusion 800 с OIS, широкоугольный с разрешением 8 МП и телевик на 50 МП с 2,5-кратным приближением. Смартфон получил батарею на 6330 мА*ч с поддержкой проводной зарядки на 100 Ватт. Прочие параметры модели пока не упоминаются.

Poco X8s уже объявился во Вьетнаме, где за него просят 10,5 и 13 миллионов донгов — это примерно 405/500 долларов или 36/45 тысяч рублей. В ближайшем будущем смартфон, вероятно, появится и на других рынках.

Источник: MT