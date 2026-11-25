Galaxy S21 загорелся во время использования, оставил владелице ожоги и постоянные шрамы, а затем оказался у Samsung. Производитель забрал сгоревший смартфон на экспертизу, предложил за него $800, но после отказа от сделки не вернул устройство. Теперь женщина требует через суд $200 000 от Samsung и оператора T-Mobile.

В ноябре 2024 года Samsung запросила смартфон для технического расследования. Компания попросила не сбрасывать его настройки и прислала специальную упаковку для отправки в инженерный центр в Техасе. Примерно через месяц производитель предложил $800, но потребовал подписать отказ от дальнейших претензий. Владелица не согласилась и попросила вернуть аппарат: в его памяти находились личные медицинские документы. Однако смартфон остался у Samsung, а результаты экспертизы компания публично не раскрыла.

Теперь спор вышел за рамки компенсации за ожоги. Женщина хочет добиться ответа о причинах возгорания и вернуть устройство, которое может стать важным доказательством в суде. При этом $200 000 — сумма досудебного требования, а не присуждённая компенсация. Вина Samsung и техническая причина возгорания пока не установлены.

Источник: gizmochina