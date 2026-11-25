В янтаре из Мьянмы обнаружили кузнечиков эпохи динозавров, которые умели ходить по воде
Около 100 миллионов лет назад некоторые кузнечики передвигались по поверхности воды подобно современным водомеркам. Об этом заявила международная группа палеонтологов, изучившая останки насекомых в меловом янтаре из Мьянмы. Недавние находки позволили описать новое семейство Hydrelcanidae и выявить древнейшее свидетельство группового поведения у прямокрылых.
Окаменелости обнаружили в качинском янтаре возрастом около 99-100 миллионов лет. Насекомые отличались коротким бескрылым телом и тремя парами очень длинных тонких ног. Их необычные пропорции затруднили определение: сначала исследователи предположили, что перед ними сенокосцы или палочники. Детальное изучение показало, что это представители прямокрылых.
На передних ногах сохранились густые щетинки, а на задних голенях — узкие листовидные выросты. По реконструкции авторов, щетинки отталкивали воду и помогали распределять нагрузку, позволяя насекомым удерживаться на поверхности благодаря поверхностному натяжению. Листовидные образования на задних ногах, вероятно, работали как миниатюрные вёсла. Передние и средние конечности могли сохранять равновесие, пока задние обеспечивали движение.
Этот вывод основан на строении ископаемых и гидродинамических расчётах. Учёные сравнили морфологические особенности 195 современных и вымерших видов насекомых. Моделирование показало, что сила, возникающая при контакте ног с поверхностью воды, могла значительно превышать вес древних кузнечиков. Это позволяло им оставаться на плаву.
Ещё одна находка раскрыла возможную особенность их поведения. В одном куске янтаря сохранились не менее девяти особей: четыре взрослых насекомых и пять нимф. Хорошая сохранность длинных конечностей указывает, что перед попаданием в смолу они, вероятно, не подвергались длительному переносу. Присутствие взрослых и молодых особей делает спаривание маловероятной причиной скопления. Палеонтологи предполагают, что насекомые собирались на воде ради поиска пищи или защиты от хищников. Это древнейшее известное ископаемое свидетельство группирования у прямокрылых.
Новый вид назвали Hydrelcana zhangi. Научная статья Сюй Чуньпэна, Ло Цихана и Рольфа Бойтеля опубликована в Proceedings of the Royal Society B; в исследовании также участвовал Тет Тин Нюнт из Музея драгоценных камней Мьянмы.
Источник: royalsocietypublishing.org
Обсудить
Добавить комментарий