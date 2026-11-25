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Около 100 миллионов лет назад некоторые кузнечики передвигались по поверхности воды подобно современным водомеркам. Об этом заявила международная группа палеонтологов, изучившая останки насекомых в меловом янтаре из Мьянмы. Недавние находки позволили описать новое семейство Hydrelcanidae и выявить древнейшее свидетельство группового поведения у прямокрылых.

Художественная реконструкция среды обитания вымершего семейства длинноногих прямокрылых Hydrelcanidae — древних родственников современных кузнечиков. Эти бескрылые насекомые жили в середине мелового периода (около 99-100 миллионов лет назад) и умели собираться группами прямо на поверхности воды Автор: Динхуа Ян Источник: royalsocietypublishing.org

Окаменелости обнаружили в качинском янтаре возрастом около 99-100 миллионов лет. Насекомые отличались коротким бескрылым телом и тремя парами очень длинных тонких ног. Их необычные пропорции затруднили определение: сначала исследователи предположили, что перед ними сенокосцы или палочники. Детальное изучение показало, что это представители прямокрылых.

На передних ногах сохранились густые щетинки, а на задних голенях — узкие листовидные выросты. По реконструкции авторов, щетинки отталкивали воду и помогали распределять нагрузку, позволяя насекомым удерживаться на поверхности благодаря поверхностному натяжению. Листовидные образования на задних ногах, вероятно, работали как миниатюрные вёсла. Передние и средние конечности могли сохранять равновесие, пока задние обеспечивали движение.

Застывшие в бирманском (качинском) янтаре мелового периода древние «водоходящие» прямокрылые из вымершего семейства Hydrelcanidae (северная Мьянма): характерные взрослые особи (a-c) и анатомические приспособления к передвижению по водной глади (d-g). Автор: Нанкинский институт геологии и палеонтологии Источник: royalsocietypublishing.org

Этот вывод основан на строении ископаемых и гидродинамических расчётах. Учёные сравнили морфологические особенности 195 современных и вымерших видов насекомых. Моделирование показало, что сила, возникающая при контакте ног с поверхностью воды, могла значительно превышать вес древних кузнечиков. Это позволяло им оставаться на плаву.

Ещё одна находка раскрыла возможную особенность их поведения. В одном куске янтаря сохранились не менее девяти особей: четыре взрослых насекомых и пять нимф. Хорошая сохранность длинных конечностей указывает, что перед попаданием в смолу они, вероятно, не подвергались длительному переносу. Присутствие взрослых и молодых особей делает спаривание маловероятной причиной скопления. Палеонтологи предполагают, что насекомые собирались на воде ради поиска пищи или защиты от хищников. Это древнейшее известное ископаемое свидетельство группирования у прямокрылых.

Эволюционное древо насекомых, способных ходить по воде: схема объединяет данные палеонтологических находок и исследований о происхождении и родстве видов. Автор: Нанкинский институт геологии и палеонтологии Источник: royalsocietypublishing.org

Новый вид назвали Hydrelcana zhangi. Научная статья Сюй Чуньпэна, Ло Цихана и Рольфа Бойтеля опубликована в Proceedings of the Royal Society B; в исследовании также участвовал Тет Тин Нюнт из Музея драгоценных камней Мьянмы.

Источник: royalsocietypublishing.org