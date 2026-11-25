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Российский бренд Tenet раскрыл цены на долгожданную полноприводную версию кроссовера T4L, производство которой налажено на заводе в Калуге. Автомобиль будет предлагаться в двух комплектациях: базовой «Актив» за 2 млн 504 тыс. руб. и топовой «Прайм» за 2 млн 670 тыс. руб.

Технически версия 4WD располагает полуторалитровым турбированным ДВС, развивающим 147 «лошадей» совместно с семидиапазонным «роботом» и интеллектуальной системой полного привода Torque-on-Demand.

В базовой комплектации — пара дисплеев, климат-контроль плюс зимний пакет. Вариант «Прайм» оборудован видеокамерами на 360, вентиляцией кресел и беспроводной зарядкой.

Источник: Российская газета