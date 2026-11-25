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Владельцы смарт-часов Galaxy Watch 8 и Galaxy Watch 8 Classic получают пять новых инструментов контроля здоровья с обновлением One UI 9 Watch. Самое интересное нововведение — Vitals: часы анализируют пять биометрических показателей во время сна, определяют индивидуальные нормы и предупреждают о заметных отклонениях.

Система учитывает частоту сердечных сокращений, вариабельность сердечного ритма, частоту дыхания, температуру кожи и насыщение крови кислородом. Для формирования персональной нормы потребуется не менее семи ночей наблюдений. Ещё одно нововведение — Heart Health Score, объединяющая данные о сне и повседневной активности в единый показатель состояния сердечно-сосудистой системы.

Обновление также добавляет Daily Cardio Load для оценки нагрузки на сердце и планирования восстановления, а Fitness Index объединяет несколько показателей физической формы. Улучшенная Sleep Coaching формирует персональные рекомендации по сну: для начала работы достаточно трёх дней наблюдений за последние две недели. Функция Sleep Apnea получила алгоритм искусственного интеллекта, который оценивает частоту нарушений дыхания и распределяет результаты по трём категориям: минимальные, периодические и частые.

Изменения затронули и другие возможности часов. Portrait Watch автоматически размещает элементы циферблата вокруг людей на фотографии, а обновлённый компас позволяет сохранять ориентиры и возвращаться по записанному маршруту с помощью Track Back.

Распространение One UI 9 Watch началось в середине ноября. Доступность отдельных функций зависит от региона, модели часов и версии приложений Samsung Health и Samsung Health Monitor. При этом Vitals и другие инструменты предназначены для наблюдения за состоянием организма, а не для постановки медицинского диагноза.

Источник: gadgets360