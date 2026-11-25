Время работы без подзарядки остаётся одним из главных критериев при выборе смартфона. Более 72% участников опроса PhoneArena назвали автономность чрезвычайно важной характеристикой, тогда как менее 15% предпочли бы получить хорошую камеру вместо более ёмкого аккумулятора. В голосовании приняли участие 543 человека.

Ещё около 12% респондентов считают достаточным, чтобы смартфон выдерживал один полный день без розетки. Результаты показывают, что для большинства опрошенных продолжительная работа устройства важнее дальнейшего улучшения камер. При этом авторы опроса признают ограниченность исследования: участникам предложили всего три варианта ответа, поэтому оно не охватывает все критерии выбора телефона.

Интерес к автономности растёт на фоне появления смартфонов с аккумуляторами необычно большой ёмкости. По данным PhoneArena, производители уже готовят модели с батареями на 14 000-15 000 мА·ч. Однако увеличение ёмкости не гарантирует пропорционального роста времени работы: на результат влияют энергопотребление процессора, экрана и общая эффективность устройства.

Показательный пример — результаты тестирования PhoneArena. iPhone 18 Pro Max с аккумулятором на 5567 мА·ч проработал 10 часов 31 минуту, а Poco X8 Pro Max с батареей на 8500 мА·ч уступил ему десять минут. Лидером приведённого рейтинга стал Redmi Note 17 Pro Max с аккумулятором на 9210 мА·ч и результатом более 13 часов. Это наглядно показывает, почему одной только ёмкости батареи недостаточно для оценки автономности.

Источник: phonearena