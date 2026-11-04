OPPO тестирует Find X10 Ultra с 2-нм Dimensity 9600 Pro вместо Snapdragon

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OPPO может сменить процессорного партнёра в топовой линейке Find: по данным инсайдеров, Find X10 Ultra тестируют с MediaTek Dimensity 9600 Pro на 2-нм техпроцессе. Если Oppo выберет этот вариант, Ultra впервые получит платформу Dimensity вместо привычного Snapdragon.

Автор: OPPO Источник: unsplash.com

Главный повод — возможный переход флагмана Ultra на MediaTek. Инсайдер Digital Chat Station утверждает, что устройство с внутренним кодовым именем Xingyun («Nebula») проходит испытания с Dimensity 9600 Pro и адаптированными алгоритмами обработки изображения. Ранее Ultra-модели Oppo строились на Snapdragon: предшественник Find X9 Ultra вышел на Snapdragon 8 Elite Gen 5.

Выбор окончательно не сделан. Oppo подтвердила планы выпустить смартфон на Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6, поэтому Find X10 Ultra всё ещё может получить чип Qualcomm. Возможно и разделение ролей внутри группы: недавно представленный OnePlus 16 мог бы стать флагманом на Snapdragon, оставив Ultra с Dimensity.

Остальные утечки указывают на ставку камеры и автономность. Аппарату приписывают 6,89-дюймовый BOE-экран с разрешением 2K и частотой 144 Гц, батарею класса 8 000 мА·ч и улучшенную стабилизацию на всех фокусных расстояниях. В камеру могут войти 200-Мп основной сенсор с LOFIC, 200-Мп перископический телефото, 50-Мп перископ с 10-кратным оптическим зумом и 200-Мп сверхширокоугольный модуль.

Ожидаемый запуск относят к первой половине 2027 года, поэтому все характеристики пока остаются неподтверждёнными. Но если Oppo действительно поставит в Ultra Dimensity 9600 Pro, это станет заметным сдвигом в расстановке сил среди топовых Android-смартфонов.

Источник: gizmochina

Автор не входит в состав редакции iXBT.com (подробнее »)
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Автор Artur_Novikov Рейтинг +108.40
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