Владельцы Samsung Galaxy S26 Ultra получили возможность снимать фотографии в разрешении 24 Мп прямо через стандартную камеру. Нововведение появилось в бета-версии One UI 9.5. Раньше для этого приходилось устанавливать отдельное приложение Camera Assistant.

Разрешение 24 Мп занимает промежуточное положение между стандартными 12 Мп и режимами 50 или 200 Мп. Оно позволяет сохранить больше мелких деталей без столь больших файлов и повышенной нагрузки на обработку. При этом Samsung пока не раскрыла, появится ли такая возможность в других моделях серии.

Но у обновления обнаружилась ещё одна интересная деталь. В коде One UI 9.5 нашли режим Open Gate, который задействует всю площадь матрицы при видеосъёмке. Это позволит записывать более широкий кадр, а затем самостоятельно выбирать вертикальный или горизонтальный формат при монтаже. Правда, функция пока скрыта и может дебютировать уже в Galaxy S27.

Источник: notebookcheck