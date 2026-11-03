Охлаждение с помпой и батарея 8400 мА·ч: REDMAGIC 12 Pro вышел на мировой рынок

Игровой смартфон REDMAGIC 12 Pro вышел на международный рынок с аккумулятором ёмкостью 8400 мА·ч, процессором Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 и AMOLED-экраном с частотой обновления 185 Гц. По сравнению с предыдущим поколением ёмкость батареи выросла на 12%, хотя корпус нового устройства стал тоньше. За увеличенную автономность придётся заплатить больше, а скорость зарядки глобальной версии оказалась ниже китайской.

В Европе REDMAGIC 12 Pro оценили в 899 евро за версию с 12 ГБ оперативной и 256 ГБ встроенной памяти. Конфигурации с 16/512 ГБ и 16 ГБ/1 ТБ стоят 999 и 1199 евро соответственно. Для сравнения, REDMAGIC 11 Pro на старте продаж стоил от 699 евро. Кроме того, производитель отказался от прежней конфигурации с 24 ГБ оперативной памяти.

В отличие от китайской версии, международный смартфон поддерживает проводную зарядку мощностью 80 Вт вместо 120 Вт. При этом аккумулятор сохранил ёмкость 8400 мА·ч против 7500 мА·ч у предшественника. Толщина корпуса составляет 8,5 мм вместо 8,9 мм у REDMAGIC 11 Pro. Предусмотрены также беспроводная зарядка и режим обходного питания, позволяющий подавать энергию непосредственно на систему устройства.

За охлаждение отвечает AquaCore Cooling System 3.0 с двухконтурной жидкостной системой, подсветкой RGB и микропомпой, создающей давление до 130 кПа. В конструкции также используются вентилятор с частотой вращения до 25 500 об/мин, испарительная камера с увеличенной на 15% площадью покрытия и жидкий металл Liquid Metal 4.0. Экран BOE диагональю 6,85 дюйма получил разрешение 1,5K, яркость до 5000 нит и подэкранную фронтальную камеру на 16 Мп. Основная и сверхширокоугольная камеры имеют разрешение по 50 Мп.

Источник: gizmochina