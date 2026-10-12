Nothing OS 5.0 на базе Android 17 стала доступна для Phone (3)
Nothing выпустила финальную версию фирменной оболочки Nothing OS 5.0 на базе Android 17 для смартфона Phone (3). Новая прошивка включает обновлённый шрифт Geist, улучшенный интерфейс настроек и камеры, адаптивные цветовые темы, а также виджеты Away Time для отслеживания времени использования устройства и Collector для создания визуальных подборок.
Среди нововведений прошивки выделяются расширенные возможности фирменных инструментов Essential AI. Сервис Essential Voice получил ускоренную транскрипцию в реальном времени, а Essential Space снабдили умными коллекциями и поддержкой протокола Model Context Protocol (MCP) для поиска данных сторонними ИИ-сервисами. Кроме того, создание пользовательских мини-приложений в конструкторе Essential Apps Builder теперь доступно прямо на смартфоне без использования стороннего веб-интерфейса.
Разработчики также оптимизировали расход ресурсов и работу приложений в фоновом режиме, разделили регулировку громкости для голосовых ассистентов и добавили всплывающие уведомления в статусной строке для отслеживания событий в реальном времени. Обновление распространяется волнами через раздел системных настроек устройства.
Источник: opersystem
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