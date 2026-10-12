Nothing OS 5.0 на базе Android 17 стала доступна для Phone (3)

Пост опубликован в блогах iXBT.com, его автор не имеет отношения к редакции iXBT.com
| Новость | Смартфоны и телефоны

Nothing выпустила финальную версию фирменной оболочки Nothing OS 5.0 на базе Android 17 для смартфона Phone (3). Новая прошивка включает обновлённый шрифт Geist, улучшенный интерфейс настроек и камеры, адаптивные цветовые темы, а также виджеты Away Time для отслеживания времени использования устройства и Collector для создания визуальных подборок.

Среди нововведений прошивки выделяются расширенные возможности фирменных инструментов Essential AI. Сервис Essential Voice получил ускоренную транскрипцию в реальном времени, а Essential Space снабдили умными коллекциями и поддержкой протокола Model Context Protocol (MCP) для поиска данных сторонними ИИ-сервисами. Кроме того, создание пользовательских мини-приложений в конструкторе Essential Apps Builder теперь доступно прямо на смартфоне без использования стороннего веб-интерфейса.

Автор: nothing Источник: ca-en.nothing.tech

Разработчики также оптимизировали расход ресурсов и работу приложений в фоновом режиме, разделили регулировку громкости для голосовых ассистентов и добавили всплывающие уведомления в статусной строке для отслеживания событий в реальном времени. Обновление распространяется волнами через раздел системных настроек устройства.

Источник: opersystem

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Автор dima0782 Рейтинг +610.80
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