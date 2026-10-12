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Nothing выпустила финальную версию фирменной оболочки Nothing OS 5.0 на базе Android 17 для смартфона Phone (3). Новая прошивка включает обновлённый шрифт Geist, улучшенный интерфейс настроек и камеры, адаптивные цветовые темы, а также виджеты Away Time для отслеживания времени использования устройства и Collector для создания визуальных подборок.

Среди нововведений прошивки выделяются расширенные возможности фирменных инструментов Essential AI. Сервис Essential Voice получил ускоренную транскрипцию в реальном времени, а Essential Space снабдили умными коллекциями и поддержкой протокола Model Context Protocol (MCP) для поиска данных сторонними ИИ-сервисами. Кроме того, создание пользовательских мини-приложений в конструкторе Essential Apps Builder теперь доступно прямо на смартфоне без использования стороннего веб-интерфейса.

Разработчики также оптимизировали расход ресурсов и работу приложений в фоновом режиме, разделили регулировку громкости для голосовых ассистентов и добавили всплывающие уведомления в статусной строке для отслеживания событий в реальном времени. Обновление распространяется волнами через раздел системных настроек устройства.

Источник: opersystem