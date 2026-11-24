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Huawei представила пауэрбанк на 10000 мА·ч с зарядкой до 40 Вт и встроенным кабелем. Модель называется All-in-One Charging Power Bank (40W 10000). Толщина корпуса составляет 15,6 мм, вес 190 г, кабель сделан из жидкого силикона. Устройство работает с протоколами быстрой зарядки разных производителей и подходит для смартфонов, планшетов, наушников и ноутбуков на Android, iOS и HarmonyOS.

Корпус по всей поверхности покрыт рифлением в виде продольных полос. Пауэрбанк выпускается в пяти цветах: белом, розовом, жёлтом, голубом и фиолетовом. Кабель в каждой версии подобран под цвет корпуса и образует петлю у верхней грани.

Как сообщает Huawei, аккумулятор подвергали более чем тысяче проверок на безопасность и надёжность. Среди них прокол стальной иглой диаметром 4 мм, сжатие усилием 1,424 тонны и нагрев до 135 градусов.

Также заявлено 15 уровней защиты, среди них четыре уровня контроля температуры датчиками NTC.

На китайском рынке новинку оценили в 249 юаней (~$37). Продажи устройства начнутся в декабре.

Источник: Huawei Central