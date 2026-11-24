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В линейке HUAWEI появился первый датчик для непрерывного измерения глюкозы, Sense G1. Гаджет крепится на кожу и передаёт на смартфон или носимое устройство бренда данные об уровне глюкозы в крови. Он сообщает о пяти типах опасных отклонений. Это высокий и низкий уровень сахара, критическое снижение и резкие скачки показателя.

Показания обновляются каждую минуту. Калибровать датчик вручную, то есть сверять с другим прибором, не нужно. Данные начинают поступать через 30 минут после установки. Один датчик работает до 16 дней.

Корпус выполнен в виде белой таблетки диаметром 20,8 мм и толщиной 2,9 мм. Вес составляет 1,5 г. Внутри находится скрытая игла с передатчиком. Для запуска нужно снять защитную крышку и приклеить устройство к коже. Защита IPX8 позволяет не снимать датчик при занятиях спортом, плавании и принятии душа. Этот стандарт допускает длительное нахождение под водой.

Sense G1 получил китайскую медицинскую сертификацию NMPA класса III. Её выдаёт национальное управление по медицинским изделиям, а класс III относится к самым строгим требованиям. Показатель точности MARD заявлен на уровне 7,06%. MARD — это средняя разница между показаниями датчика и лабораторным замером.

После 10 дней ношения система составляет отчёт. В нём отображаются колебания глюкозы, записи о питании и рекомендации.

Предзаказ в Китае уже открыт. Цена составляет 299 юаней (примерно 3 700 рублей, $45). Продажи датчика глюкозы HUAWEI стартуют 11 декабря.

Источник: 4pda