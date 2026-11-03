Мобильный интернет расходуется даже при неиспользовании смартфона: эксперт РТУ МИРЭА

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Мобильный интернет может расходоваться даже тогда, когда смартфон лежит без дела. Об этом рассказал старший преподаватель кафедры инструментального и прикладного программного обеспечения РТУ МИРЭА Андрей Рыбников. По его словам, часть трафика уходит на процессы, которые запускаются автоматически, без участия владельца устройства.

Главным скрытым потребителем гигабайтов эксперт назвал автоматическую синхронизацию фото и видео с облачными хранилищами, то есть удаленными серверами для хранения файлов. Если передача данных через мобильную сеть разрешена, каждый новый файл уходит в облако без участия владельца. Видеозаписи высокого разрешения иногда весят несколько гигабайт, поэтому резервное копирование крупных файлов Рыбников советует разрешать только через Wi-Fi, то есть беспроводную сеть домашнего роутера.

Заметную часть интернета забирают обновления приложений. Отдельные программы загружают сотни мегабайт, а несколько обновлений подряд способны существенно сократить пакет. Управлять автозагрузкой можно в настройках Google Play на Android и в параметрах App Store на iPhone. При ограниченном тарифе эксперт рекомендует разрешать обновления только по Wi-Fi.

Трафик может тратиться и дома. Если связь с роутером становится нестабильной, часть устройств переключается на сотовую сеть, чтобы сохранить доступ в интернет. На iPhone за это отвечает функция «Помощь Wi-Fi», на Android возможности зависят от производителя и модели.

Мессенджеры, социальные сети и видеосервисы также расходуют интернет. В групповых чатах при включенной автозагрузке фото, ролики и документы скачиваются еще до открытия переписки. Соцсети подгружают следующие видео заранее, даже если их не просматривают. Для экономии достаточно ограничить автоскачивание крупных вложений, снизить качество видео и отключить автовоспроизведение. Обычные сообщения и уведомления при этом продолжают поступать.

Владельцы тарифов с небольшим пакетом гигабайтов и путешественники должны учитывать роуминг, то есть пользование сетями зарубежных операторов, которое может стоить заметно дороже. Местные SIM-карты и туристические eSIM, то есть виртуальные SIM-карты, встроенные в устройство, нередко включают небольшой объем данных. Перед поездкой эксперт советует проверить условия тарифа.

Полностью запрещать приложениям фоновую работу Рыбников не предлагает. Достаточно открыть настройки смартфона, посмотреть, какие программы расходуют больше всего мобильного интернета, и перенести обновления и облачное копирование на Wi-Fi. Также эксперт советует включить режим экономии данных.

Источник: hi-tech