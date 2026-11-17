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iQOO Z12 Lite может выйти под новым названием, но со старой начинкой. Смартфон обнаружили в базе Google Play Console с процессором MediaTek Dimensity 6300 — тем же чипом, который используется в iQOO Z11 Lite 44W 5G. Совпадение кодового имени устройств усиливает подозрения, что производитель готовит ребрендинг вместо полноценного обновления модели.

В базе указаны версии с 4 и 6 ГБ оперативной памяти, экраном разрешением 720 x 1600 пикселей и операционной системой Android 16. Опубликованное изображение показывает фронтальную камеру в каплевидном вырезе. По набору характеристик Z12 Lite выглядит скорее бюджетным смартфоном с уже знакомой аппаратной платформой, чем новым поколением устройства.

Дополнительная интрига связана с моделью I2603. Она также появилась в сертификационных базах и может получить название iQOO Z12 SE для отдельных рынков. Версия I2516 прошла регистрацию BIS в Индии. Выход смартфона ожидается в ноябре или декабре 2026 года, однако iQOO пока не подтвердила ни дату премьеры, ни окончательные характеристики.

Источник: gizmochina